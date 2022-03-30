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Ekonomi 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz’a kadar çıkaracağız” dedi. Asgari ücret ile ilgili açıklama da yapan Akbaşoğlu “Yılın ikinci yarısında 1 Temmuz’da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, seçim kanununa ilişkin olarak, “Muhalefetin konuşmacıları bilgisizlik nedeniyle bilerek çarpıtmak suretiyle doğru olmayan değerlendirme yaptılar. Orada uyum yasaları içerisinde Başbakan ifadesinin çıkartılmasına ilişkin tartışmalarda Cumhurbaşkanı’na ilişkin yasağın olmadığı dolayısıyla iktidar partisinin genel başkanının avantajlı seçime gireceğini söylediler. 2012 yılında çıkan kanunu yanlış değerlendirmeyi önünü aldılar. Bu konuda Bakanlara, milletvekillerine, Başbakanlara uygulanan propagandaya ilişkin Cumhurbaşkanı’na da uygulandığı net olduğu halde muhalefet temsilciler bunu kamuoyunu yanlış bir şekilde bilgilendirmeye dönük yaklaşımlarımı takdire sunuyorum. En kıdemli hakimin il ve ilçelerde birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından, daha geniş bir şekilde tecrübeli hakimlerimiz arasından belirlenmesine ilişkin objektif düzenlemeye ilişkin çarpık sözlere şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’na yönelik söylemine yönelik, “İsrafı görmek isteyenlerin kendi yolsuzluklarını bastırma aracı olarak kendi içlerinde bulundukları yeri iyi tespit etmeleri gerekir. Milyonlarca lira yakıta neden olan israfa ilişkin ufak bir şey söyleyemeyeler herkesin istifade edeceği şifa tarifine dil uzatanların kendi içlerinde bulundukları acziyeti gösterir. Erdoğan’ı bu millet size yedirmeyecek. Birlik beraberlik ile dünya beşten büyüktür mottosu ile ortaya koyduğumuz adil düzeni size rağmen insanlığa kavuşturacağız. İstanbul’da ortaya konulan müzakereler bunu örneğidir. En önemli aktörü Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE

  • 3600 ek gösterge konusunda ise Akbaşoğlu, “Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildi. Bu yasal bir çerçeveye teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personelin durumu alınacak, EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret konusunda Akbaşoğlu, “Yılın ikinci yarısında 1 Temmuz’da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak. 3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz’a kadar çıkaracağız” değerlendirmesini yaptı.


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