AB ile ticaret hacmi yüzde 59 arttı: Türkiye en büyük ticaret ortaklığında ilk 5'te

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret hacmi son 5 yılda yüzde 59 artarak 210 milyar 783 milyon euroya ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin 2023'te olduğu gibi 2024 itibarıyla da AB'nin en büyük 5. ticaret ortağı olmayı sürdürmesini sağladı.





Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB'nin 2023 yılında dış ticaret hacmi 5 trilyon 18 milyar euro oldu. AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD ile ticaret hacmi 864 milyar 976 milyon euro olurken, Çin 731 milyar 153 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise 210 milyar 783 milyon euro ile 5. sırada bulunuyor.

COVID-19 Sonrası Ticaret Hacmindeki Değişim

COVID-19 salgını öncesinde Türkiye'nin AB ile ticaret hacmi 138 milyar euro seviyelerindeydi. Salgının etkisiyle 2020'de bu tutar 132 milyar 595 milyon euroya geriledi. Ancak sonraki yıllarda düzenli artış gösteren ticaret hacmi, 2021'de 157 milyar 129 milyon euroya, 2022'de 198 milyar 408 milyon euroya ve 2023'te 207 milyar 289 milyon euroya çıktı. 2024 yılında ise 210 milyar 783 milyon euroya ulaştı.





Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişimi

Türkiye, son dönemde AB üyesi ülkelerle Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve çeşitli karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerini geliştirdi. Ayrıca, AB ile Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakereleri de hız kazandı. Bu girişimler, dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıdı.







