Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Ekonomide yükseliş sürüyor: Yıllık ticaret hacmi arttı

Ekonomide yükseliş sürüyor: Yıllık ticaret hacmi arttı

10:2011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
TÜİK açıklama yaparak verileri paylaştı.
TÜİK açıklama yaparak verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,5 arttı.

Aylık azaldı

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,1 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,0 arttı. Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,0 arttı.


#TÜİK
#Ekonomi
#Ticaret

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Lise sınavlarında görev alacaklara ödenecek ücret belli oldu