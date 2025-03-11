Mücevher ihracatı yüzde 80 yükseldi

Dünya genelinde karışık bir ekonomik görünümün hakim olduğu, tüketicilerin harcamalarını temel ihtiyaçlarına doğru kaydırdığı dönemde, Türk mücevher sektörünün ihracattaki pozitif ivmelenmesi dikkati çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mücevher sektörünün şubatta ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 artışla 861 milyon 617 bin dolara çıktı. Sektör, geçen yıl şubatta 481,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti. Mücevher sektörünün şubatta gerçekleştirdiği ihracatın, toplam dış satımın yüzde 4,1'ine denk geldiği hesaplandı. Mücevher sektöründe en fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD, 53,4 milyon dolarla İsviçre, 45,2 milyon dolarla Hong Kong, 43,5 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.