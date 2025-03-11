Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Mücevher ihracatı yüzde 80 yükseldi

Mücevher ihracatı yüzde 80 yükseldi

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'nin mücevher ihracatı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 artarak 861 milyon 617 bin dolar oldu. Mücevher sektöründe en fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı. Dış satımda İstanbul başı çekti.

Dünya genelinde karışık bir ekonomik görünümün hakim olduğu, tüketicilerin harcamalarını temel ihtiyaçlarına doğru kaydırdığı dönemde, Türk mücevher sektörünün ihracattaki pozitif ivmelenmesi dikkati çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mücevher sektörünün şubatta ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 artışla 861 milyon 617 bin dolara çıktı. Sektör, geçen yıl şubatta 481,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti. Mücevher sektörünün şubatta gerçekleştirdiği ihracatın, toplam dış satımın yüzde 4,1'ine denk geldiği hesaplandı. Mücevher sektöründe en fazla ihracat 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD, 53,4 milyon dolarla İsviçre, 45,2 milyon dolarla Hong Kong, 43,5 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

BAE İLK SIRADA

Rakamsal bazda ihracat artışında BAE zirvede yer aldı. Şubatta mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 275 milyon dolar arttı. İhracat artışında BAE'yi 51 milyon dolarla İsviçre, 20,3 milyon dolarla Kırgızistan, 20,2 milyon dolarla Libya, 11,6 milyon dolarla Belçika izledi. Mücevher sektörü, Libya'ya 40,9 milyon dolar, Belçika'ya 13,3 milyon dolar ihracat yaptı.

En fazla satış İstanbul'dan

  • İl bazında bakıldığında, şubatta mücevher sektöründe en fazla ihracat 605,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Çorum'dan 228,2 milyon dolar, Trabzon'dan 13,8 milyon dolar, Kastamonu'dan 7 milyon dolar, Sakarya'dan 2,9 milyon dolar ve Ankara'dan 1,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.


#İhracat
#değerli taş
#Mücevher
#Ticaret

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?