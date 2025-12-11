Asgari ücrette ilk toplantı yarın

Toplantıya ilişkin resmi davet yazısı taraflara iletildi. Ancak, işçi kesiminin temsilcisi Türk-İş, komisyon yapısına ilişkin resmi bir değişiklik yapılmasını bekliyor. Bu değişiklik yarına kadar yapılmazsa toplantı, komisyonun mevcut yapısıyla gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre bakanlığın, komisyon yapısıyla ilgili yeni bir resmi düzenleme hazırlığı bulunmuyor. Türk-İş ise daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyondaki mevcut temsil yapısına ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı.

Bugün ve yarınki Resmi Gazete'de bu konuya ilişkin bir düzenlemenin yayımlanmaması halinde işçi kesimi temsilcisinin olmadığı bir toplantı yapılabilir. Daha önceki süreçte Türk-İş, komisyonda işçi temsilcilerinin daha güçlü şekilde yer almasını istemişti. Bunun üzerine bakanlık 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşan 5+5+1 formülünü sendikaya iletmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 5+5+1 önerisini paylaştığı Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise konunun resmi bir düzenlemeye dönüşmesi halinde değerlendirileceğini ifade etmişti. Mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanabilmesi için en az 10 üyenin katılımı yeterli oluyor. İlk toplantıda, görüşme takvimi oluşturulacak, taraflar ekonomik veriler ışığında değerlendirmelerini paylaşacak, rakam telaffuz edilmeyecek.