Fed 2025'i faiz indirimiyle kapattı: Üçüncü kez 25 baz puan

Fed 2025'i faiz indirimiyle kapattı: Üçüncü kez 25 baz puan

22:0210/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
ABD Merkez Bankası (Fed), faizi beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Yılın ilk indirimi Eylül ayında 25 baz puanla gelmişti. Bu indirimi Ekim ayındaki aynı orandaki faiz indirimi takip etmişti. Ayrıca, 2019'dan bu yana ilk kez üç yetkili, politika kararına karşı oy kullandı.

Fed, 2025 yılına yüzde 4,25-4,50 aralığındaki politika faiziyle başlamıştı.

Yılın ilk faiz indirimi Eylül ayında gerçekleşmiş ve 25 baz puanlık bir düşüş yapılmıştı. Ardından Ekim ayında ikinci indirim gelmişti.

2025'teki üçüncü faiz indirimi

Aralık ayındaki kararın da eklenmesiyle Fed, 2025 boyunca toplam üç kez faiz indirimine giderek faizi toplamda 75 baz puan azaltmış oldu.

Yılın ilk indirimi Eylül ayında 25 baz puanla gelmişti. Bu indirimi Ekim ayındaki faiz indirimi takip etmişti.

Yıllar sonra bir ilk

2019'dan bu yana ilk kez üç yetkili, politika kararına karşı oy kullandı.

İki bölgesel Fed başkanı - Chicago'dan Austan Goolsbee ve Kansas City'den Jeff Schmid - faiz oranlarını değiştirmeden bırakma yönünde karşı oy kullandı.

Trump'ın Eylül ayında atadığı Stephen Miran, yarım puanlık daha büyük bir indirim lehine oy verdi.

Trump adayını belirledi: Hassett

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimi aday göstereceğine dair Beyaz Saray’dan gelecek açıklamayı dikkatle izliyor.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, resmi duyurunun gelecek yılın başında yapılması beklenmesine rağmen şu anda en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Hassett de açıklamalarıyla Fed üzerinde faizleri gevşetmeye yönelik baskının artmasına neden oluyor.

