Bakan Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi: Yaşanan iyileşme döviz rezervlerimizin artmasına ve istikrarın güçlenmesine katkı yapacak

"Temmuz itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yaklaşık 39 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolara geriledi. Böylece Mayıs 2023'te 57,2 milyar dolar olan cari açığımız son 14 ayda tahminen 20 milyar dolar altına gerilemesine işaret ediyor. Açıklanan veriler, uyguladığımız politikaların başarılı sonuçlar ürettiği ve hem ihracatımızın artmasına hem de büyüme hedeflerine olumlu katkı yaptığını gösteriyor. Dış ticaret ve cari işlemlerde yaşanan dengeleme ve iyileşme, döviz rezervlerimizin artmasına ve istikrarın güçlenmesine katkı yapacaktır. Bu vesile ile tüm ihracatçılarımıza ve üreticilerimize candan teşekkür ediyorum."