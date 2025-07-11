Bakan Yumaklı: Gıdamızın güvenliğini sağlayan bir bakanlığız

"Hatırlarsanız Mayıs ayının ilk haftasında 81 ilimizde Orman Benim kampanyası başlatmıştık. Bu bir algılatma, hatırlatma ve benimsetme çalışmasıydı. Bir gün içerisinde tam 360 ton atık madde orman içlerinden temizlendi. Elbette sadece bununla kaim değil. Orman teşkilatımız orman içi temizliklerini düzenli olarak yılın 12 ayı zaten yapmaya devam ediyor. Yeri, geri dönüşüm alanları olması gereken maddeler maalesef hem orman yangınlarına sebep olmakta ya da orman dışı alanlarda ise eğer buralardan yangınları başlatıp ormanlara sirayet etmesine sebep olmakta. Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız bu protokol ile ne olacak? Su verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda farkındalığı artıracağız. Dolayısıyla Sıfır Atık Vakfı ile ortak projeler yürüteceğiz ve atık yönetimi konusunda somut adımlar atarak çevre dostu politikaları destekleyeceğiz. Ülkemizin 81 ili 922 ilçesinde geniş bir teşkilat ağına sahip bakanlığımız bu sürece çok önemli katkılar sunacaktır. Bu sayede daha çok vatandaşımızın sıfır atık konusunun içeriğiyle beraber olma ya da bunları fark etme, öğrenme, bunların yapılması gereken projelerine katılma imkanı da böylece oluşmuş olacak."