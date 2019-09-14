Ekonomi Başkanlar sıra özelde diyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Başkanlar sıra özelde diyor

Merkez Bankası’nın 1,5 ayda 750 baz puan indirim yapması gayrimenkule umut oldu. Sektörel derneklerin başkanları, “Kamu bankalarına özel bankalar da katılsın ve kredi faizlerini düşürsün” talebinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Stokların erimesi ve gayrimenkul alımlarının artması için faizlerin aşağıya çekilmesi ve bunun genele yayılması gerekiyor. Sektör derneklerinin başkanları Temmuz ayında başlayan ve önceki gün ikincisi gerçekleşen faiz indirimlerinin konut satışlarına olumlu yansıyacağını bekliyor. Ancak olumlu havanın genele yayılması için tıpkı kamu bankalarında olduğu gibi özel bankalarda da oranların yüzde 1’in altına çekilmesi gerekiyor.

Mithat Yenigün

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, son dönemde hem dünyada hem yerel bazda yaşanan ekonomik zorlukların konut talebinde ciddi daralmaya neden olduğunu ve beklenmedik bir arz fazlası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yenigün, “Faizlerin düşürülmesi sektörümüz açısından son derece olumludur” dedi.

Alımlara olumlu yansıyor

  • Z.Altan Elmas
    ***
    Feyzullah Yetgin
  • Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas ve GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de faiz indirimlerini gayrimenkul sektörü olarak olumlu bulduklarını söyledi. Feyzullah Yetgin, “İndirimlerin özel bankalarda da devam etmesini bekliyoruz” dedi. Altan Elmas da, özel bankaların konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacağını düşündüğünü söyledi. Başkanların indirim taleplerine ilk karşılığı ise İş Bankası indirimle verdi.

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