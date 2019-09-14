TOKİ'den yeni kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığını ve bunun rakamlara yansıdığını söyledi. Bulut, “Ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum” dedi. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından yoğun talep geldiğini vurgulayan Bulut, bu yöndeki beklentiler üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Ömer Bulut

SON BAŞVURU 18 EKİM 2019

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-18 Ekim 2019 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bulut, “Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” dedi.

BORCU OLANA ESNEK ÖDEME

İndirim kampanyasında esnek ödeme planı uygulanacak. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla peşin ödemelerinde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan satışları 2018 yılı Haziran ayının 30. gününe kadar vadeli olarak idareden konut ve iş yeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018’den önce başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim alamayacak.