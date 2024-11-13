Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör bankacılık oldu

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör bankacılık oldu

18:2913/11/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9 bin 300,30 puanla tamamladı. Toplam işlem hacmi 109,2 milyar lira olurken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,87 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yarın gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST100
#Piyasalar
#Borsa İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi