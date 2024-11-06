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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

18:366/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
AA
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamlayan endeks önceki kapanışa göre 243,75 puan arttı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,41 ile ticaret oldu. Öte yandan küresel piyasalarda da ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer ilan etmesiyle pozitif seyir izleniyor.

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi
, önceki kapanışa göre 243,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,41 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda Trump etkisi

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday
Donald Trump
'ın zafer ilan etmesiyle pozitif seyir izleniyor.

Trump, başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, bu durumun varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Yoğun veri takibi yapılacak

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise
ABD Merkez Bankası
(Fed) ve
İngiltere Merkez Bankası
nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 67 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'nin faizde indirime gitmesi bekleniyor

Bankanın toplantısında politika metni ve
Fed Başkanı
Jerome Powell
'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.
BoE'nin de
politika faizi
nde 25 baz puanlık
indirime
gitmesi öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.



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