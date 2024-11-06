Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamlayan endeks önceki kapanışa göre 243,75 puan arttı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,41 ile ticaret oldu. Öte yandan küresel piyasalarda da ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer ilan etmesiyle pozitif seyir izleniyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.
Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,41 ile ticaret oldu.
Küresel piyasalarda Trump etkisi
Trump, başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, bu durumun varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.
Yoğun veri takibi yapılacak
Fed'in yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 67 seviyesinde bulunuyor.
İngiltere'nin faizde indirime gitmesi bekleniyor
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.