Piyasalarda Trump etkisi! Altın dolar euro petrol düşüyor, bitcoin rekor tazeledi: İşte borsalarda son durum

ABD'de 2024 başkanlık seçimine odaklanan piyasalarda hareketlenmeler yaşanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde tamamladı. Piyasalar da Trump'ın zaferini erkenden fiyatlamaya başladı. Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Altın, dolar ve euroda düşüş gözlemlendi. ABD borsaları yükselirken, Asya borsalarında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlendi. İşte küresel piyasaların son durumu...
ABD’de 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki rekabet, piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı resmi olmayan rakamlara göre kazandı. Senato'da da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı.
Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürerek kazanması küresel piyasaları bir hayli hareketlendirdi
Bitcoin rekor tazeledi
Böylece Bitcoin, Mart ayındaki rekorunu kırmış oldu.
Altın düşüyor
Altın, dolar ve euro ise düşüş eğiliminde seyrediyor.
Dolar ne kadar oldu?
- Brentpetrolünvaril fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükselerek 75,5 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,61 azalışla 74,25 dolardan işlem görüyor.
Oynaklık artabilir
Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.
FED faiz kararı ne olacak?
Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
ABD borsaları yükselişte
New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı. Yine Trump'ın lehine olacağı tahmin edilen küçük sermayeli Russell 2000 vadeli işlemleri %3 arttı.
Avrupa borsalarında karışık seyir
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bölgede gözler ABD Başkanlık seçiminin sonuçlarına ve yarın açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.
- BoE'nin politika faizini 25 baz puan indirerek, yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.
Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.
Asya'da Trump endişesi
Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam etse de, bu durum da Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülüyor.
Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düştü.
Borsa İstanbul yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.
Trump ne vadetmişti?
Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyordu.
'Gezegenin kripto başkenti ABD olacak'
Ayrıca Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi halinde kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izlemesi bekleniyor. Trump, Temmuz ayında yaptığı bir konuşmada "ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü yapmayı planlıyorum" demişti. Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.
- Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.