Piyasalarda Trump etkisi! Altın dolar euro petrol düşüyor, bitcoin rekor tazeledi: İşte borsalarda son durum

ABD’de 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki rekabet, piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı resmi olmayan rakamlara göre kazandı. Senato'da da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı.

Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürerek kazanması küresel piyasaları bir hayli hareketlendirdi

Bitcoin rekor tazeledi

Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürmesiyle birlikte kripto para birimlerinde de önemli bir yükseliş gözlemlendi. Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 75 bin 60 dolardan işlem görüyor.

Böylece Bitcoin, Mart ayındaki rekorunu kırmış oldu.

Altın düşüyor

Altın, dolar ve euro ise düşüş eğiliminde seyrediyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 743,2 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni güne önceki kapanışın yüzde 1,26 düşerek 2 bin 987 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.979,00 TL, satış 2.979,53 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.766,40 TL’den alınırken, 4.871,53 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.426,52 TL’den işlem görüyor.

İşte 6 Kasım 2024 saat 10.05 itibarıyla güncel altın fiyatları alış ve satış şeklinde:

Dolar ne kadar oldu?

Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine , ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.

Dolar/TL kuru, küresel piyasaların tepkisiyle dalgalı bir başlangıç yaptı.

Serbest piyasada dolar bugün (6 Kasım 2024) saat 09:30 itibariyle 34.3476 TL’den alınıp 34.3780 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde -0.10 düşüşle başladı. Euro 36.9293 TL’den alınıp 36.9933 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -2.00. Sterlin 44.3383 TL’den işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükselerek 75,5 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,61 azalışla 74,25 dolardan işlem görüyor.

Oynaklık artabilir

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.

FED faiz kararı ne olacak?

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ABD borsaları yükselişte

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı. Yine Trump'ın lehine olacağı tahmin edilen küçük sermayeli Russell 2000 vadeli işlemleri %3 arttı.





Avrupa borsalarında karışık seyir

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bölgede gözler ABD Başkanlık seçiminin sonuçlarına ve yarın açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan indirerek, yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya'da Trump endişesi

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.





ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam etse de, bu durum da Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülüyor.





Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.





Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düştü.

Borsa İstanbul yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

Trump ne vadetmişti?

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyordu.

'Gezegenin kripto başkenti ABD olacak'

Ayrıca Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi halinde kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izlemesi bekleniyor. Trump, Temmuz ayında yaptığı bir konuşmada "ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü yapmayı planlıyorum" demişti. Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.































