Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dezenflasyon için tarih verdi: Bunun ardından fiyat istikrarı dönemi gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomideki yol haritasına ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon dönemine girileceğini ifade eden Yılmaz, temmuz ve ağustosta bu sürecin daha da hızlanacağını söyledi.

Eylüle gelindiğinde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerileyeceğini aktaran Yılmaz, kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak olan tek haneli rakamlara 2026'da ulaşılacağını belirterek, "Profesyonellerimiz bunları gördüler. Henüz vatandaşımızda beklenti yüksek. Somut şeyleri görmeleri gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu algının kırılacağına inanıyorum." dedi.

Vergide adaleti artırmanın ana amaç olduğunu da sözlerine ekleyen Cevdet Yılmaz, "Tüketirken vergi ödediğinizde gelir düzeyiniz ne olursa olsun aynı vergiyi ödüyorsunuz. Dolaylı vergilerin böyle bir yanı var. Doğrudan vergide ise daha fazla kazanandan daha fazla vergi alıyorsunuz. Bizim şu anki amacımız doğrudan vergileri arttırmak." dedi.

Enflasyonda düşüş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Geçen yıl eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. Üç yıllık bir program ortaya koyduk. Üç dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Hazirandan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla haziranla birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve ağustosta bunun daha da hızlandığını göreceğiz.

Eylüle geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Yıl sonu Merkez Bankası'nın yüzde 38 gibi bir tahmini var. Biz de onu esas alıyoruz. Gelecek yıl ise yüzde 20'nin altını göreceğimizi öngörüyoruz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz.

"Tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağız"

Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek. Kalıcı fiyat istikrarı sağlayacak olan tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağımıza inanıyoruz. Profesyonellerimiz bunları gördüler. Henüz vatandaşımızda beklenti yüksek. Somut şeyleri görmeleri gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu algının kırılacağına inanıyorum.

"Ana amacımız doğrudan vergileri artırmak"

Vergide adaleti arttırmak ana amacımız. Bu da rastgele bir politika değil Orta Vadeli Program'da olan bir politikamız. Bu sadece bizim söylediğimiz bir şey değil, bütün istişarelerde herkesin söylediği buydu. Orta Vadeli Program'da bu açık bir şekilde belirtiliyor. Teknik çalışmalar devam ediyor. Siyasi anlamda bunlar değerlendirilecektir. Bir taraftan deprem harcamalarımız var. Bir taraftan da gelir dağılımına nasıl etki edecek getireceğiniz vergi sistemi. Bütün bunları hesapladıktan sonra en son karar Meclis'te.

Tüketirken vergi ödediğinizde gelir düzeyiniz ne olursa olsun aynı vergiyi ödüyorsunuz. Dolaylı vergilerin böyle bir yanı var. Doğrudan vergide ise daha fazla kazanandan daha fazla vergi alıyorsunuz. Bizim şu anki amacımız doğrudan vergileri artırmak. Bir taraftan deprem gibi kamunun giderlerini gidermek, bir taraftan da sosyal refahı arttırmak. Bir çok açıdan baktığınızda her verginin etki analizini iyi yapmak lazım."







