Dünya sularının yüzde 70’inde Türk denizci var

Dünya deniz rotalarında adından söz ettiren Türk kaptanlar, artık İspanyol bayraklı gemileri kullanabilecek. 37 ülkeyle anlaşması bulunan Türkiye, İspanya ile de benzer bir adım attı. İspanya ile varılan anlaşmayla, Türk kaptanların yabancı flamalı gemileri kullanabildiği ülke sayısı 38'e çıktı. Dünya ticaretinin yüzde 88’i deniz ticareti olarak yapılıyor. Bu alanda karşılıklı iş birlikleri ile dünya ticaretinden Türk gemileri ve deniz adamlarının etkisi karşılıklı anlaşmalar ile artırılıyor. Bir başka ülkenin bayrağı olan gemiyi kullanabilmek için ülkeler arasında karşılıklı anlaşma yapılması gerekiyor.

TÜRK GEMİ ADAMLARI 38 ÜLKENİN GEMİSİNİ KULLANABİLİYOR

Türkiye'nin bu alanda aralarından İspanya, İngiltere, Singapur, Malta, Tayland gibi karşılıklı iş birliği yaptığı 21 ülke bulunuyor. Türk gemi adamı belgelerinin tanınması için anlaşma imzalanan 17 ülke yer alıyor. Anlaşma yapılan toplam 38 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin toplamı dünya denizinin yüzde 70’ine tekabül ederken, Türk denizciler dünya denizcilik filosunun yüzde 70’inde gemi kullanabiliyor.

TÜRK LİMANLARI YÜK ARTTIRDI

Yeni yapılan anlaşmalar ile birlikte Türkiye, deniz ticaretinden adından söz ettirmeye devam edecek. Son yıllarda artan gemi trafiği istatistiklere de yansıdı. Türkiye’de dış ticaret taşımalarının yüzde 86’sı denizyoluyla gerçekleştiriliyor. 2002 yılından bu yana limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttırıldı. 2024 yılında Türk limanlarında elleçlenen yük miktarı 531 milyon 737 bin 358 tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin 729 TEU’ya ulaştı. 2025 yılının mayıs ayında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 366 bin 430 TEU’ya ulaştı. Öte yandan profesyonel denizciliğin yanı sıra amatör denizcilikte de Türkiye önemli mesafe kat etti. 2018 yılından bugüne kadar denize meraklı Türkiye’de yaşayan 1 milyon 46 bin kişi ‘Amatör Denizci Belgesi’ aldı.







