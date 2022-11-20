Ekonomik tetikçi

Son günlerde sosyal medyada yaptığı gece yarısı açıklamalarıyla dikkat çekmeye ve halkı manipüle etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de borsada işlem yapan yüz binlerce yatırımcıyı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar” açıklaması yaptı.

YİNE AYNI ÜSLUP

“Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak” diyerek yine tehdit diline sarılan Kılıçdaroğlu, “Sonra ‘Emir geldi, yaptım’ demek yok. Benden söylemesi. Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

MUTFAKTAN YAYIN

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarla da ekonomiyi ve dev projeleri hedef almış ve birçok kamu görevlisine tehditler savurmuştu. Motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı’na devri için hazırlanan düzenlemenin 26 Temmuz gecesi Resmi Gazete’de yayımlanmasından 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslenmişti: “İkinci el olarak satılan arabanın parası ile sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Kısa bir süre iktidarımızı beklemek. ÖTV’yi çizeceğiz.”

‘YATIRIM YAPMAYIN’ ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, hükümetin yaptığı bin liranın altındaki icra borçlarına yapılacak düzenlemenin öncesinde de sosyal medyada kameraların karşısına geçerek, “İcra borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yapmıştı. Yabancı sermayeye sık sık Türkiye’ye yatırım yapmamaları konusunda “akıl veren” Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok” diyerek yabancı sermayeye “Yatırım yapmayın” çağrısını yinelemişti.

REKLAM

Yatırımcılara tehdit

Asrın projesi Kanal İstanbul’u hedef alan Kılıçdaroğlu “Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin. Ama illa gireceklerse o zaman biz onlarla ilişkiyi keseriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma bir şey olmaz. Biz haklıyız. Paralarını vermeyeceğiz. Hiç yıllardır sürüncemede kalan yatırım yok mu? Bunun vebali vardır. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Ben bunu söyleyince kızıyorlar” diyerek yatırımcıları tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi’ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını belirterek “Kanal İstanbul Projesi’nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz” diye konuşmuştu. Yapılan yatırımlara da karşı çıkan Kılıçdaroğlu, “Osmangazi Köprüsü’nün yapım maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar, Hazine garantisi 15 milyar dolar. Kütahya Zafer Havalimanı... 50 milyona yap 208 milyon euro para ödeyeceksin. Nasıl yaparsınız siz bunu? Herkesin buradan benim çağrımı dinlemesini isterim. Eğer önümüzdeki seçimlerde AK Parti’ye MHP’ye oy vereceğim diyorsanız soygunun tarafı olursunuz” demişti.

REKLAM

‘Tefeciler’ temiz oldu!

Konuşmalarında “Türkiye’nin kaynakları Londra’daki bir avuç tefeciye aktarılıyor” diyen Kılıçdaroğlu, ay başında Londra’ya giderek ‘tefeci’ dediği isimlerle buluştu. Londra’dan Türkiye’ye ‘temiz para’ getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, “Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra’dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin” diye konuşmuştu. İngiltere’de yaptığı görüşmelerin ardından ‘tefeci’ dediklerine ‘yatırımcı’ diye Kılıçdaroğlu, “Gençler temiz parayı buldum, getireceğim söz” ifadelerini kullanmıştı.

Togg’u küçümsedi

Türkiye’nin vizyon projesi Togg’u küçümseyen Kılıçdaroğlu, “Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, ‘Otomobil üretiyoruz’ dediler. Nerede? Milleti kandırmak için” diye konuşmuştu.

Konut projesini eleştirdi

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de eleştirdi. Projenin 2023 seçimlerini finanse etmek için kullanıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, “Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye” ifadelerini kullanmıştı.

Her şeye karşı

Yeni ekonomi modeliyle getirilen ‘Kur Korumalı Mevduat’a karşı çıkan Kılıçdaroğlu, “Kur Korumalı Mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır, diyorlar. Bomba değil, atom bombası, atom bombası. Buradan Kur Korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda; sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan filan yok” demişti.

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Cemal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

GÜNDEM Aslı Baykal bu kez direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Demokrasi Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde inşa edilmez