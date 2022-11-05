Ekonomi Elektrik borçlarına 36 ay taksit imkanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik borçlarına 36 ay taksit imkânı

AK Parti, yeni bir enerji paketi hazırlıyor. 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1.6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Elektrik borçlarına 36 ay taksit imkânı
Arşiv.

AK Parti, yeni bir enerji paketi hazırlıyor. Edinilen bilgilere göre, 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1.6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geliyor. Bu kapsamda, toplamda 6 milyar TL elektrik borcunun olduğu, bugüne kadar 1.6 milyar TL’nin tahsil edilemediği belirtildi.

HANE BORÇLARI SİLİNEBİLİR

Bu borçlardan 1 milyar TL’den fazlası tarımsal sulamaya aitken, 600 milyon TL’lik kısmının ise ölen ya da ortadan yok olan yani, tahsil kabiliyetini kaybetmiş kişilere ait olduğu belirtildi. Hane borçlarının silinebilmesi gündemde. Elektrik borçlarının ana para üzerinden 3 yıllık tahsisle yapılandırılacağı belirtiliyor.

HİDROJENDE AB MODELİ

Ayrıca pakette, hidrojende AB modelinin uygulanması da gündemde.Yapılacak düzenlemeyle hidrojenle ilgili yatırım alanı tahsis edilmiş olacak. Hidrojen özellikle yenilenebilir enerjide gazı kısmen ikame edebilecek bir yakıt olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği hidrojenin gazın yerine geçmesi için şu anda 250 milyar avro kaynak ayırıyor. Avrupa’da şu anda toplam borulardaki gazın içine yüzde 20 hidrojen katıyorlar” dedi. Bu kapsamda hidrojen yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara hem yasal zemin oluşturulacak hem de teşvik verilecek.

Türkiye hızla adapte olur

AK Parti kurmayları, dünyanın enerjide bir kırılma dönemine girildiğini kaydetti. Kurmaylar şunları söyledi: “Avrupa şu anda ‘gazdan kurtulalım, her şeyi artık elektrikle çalıştıralım, hidrojeni ekonomik hale getirelim ve hidrojene geçelim’ diyor. Bu dönüşüm için kısa dönemde 500 milyar dolar ayırıyor. Türkiye bu dönüşüme en hızlı bir şekilde adapte olabilecek ve yönetebilecek bir ülke. Rüzgarı ve güneşi verimli olan bir ülke. Türkiye bu enerji kırılmasında piyasa yapıcı ülke olarak öne çıkabilecek potansiyele sahip.”

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