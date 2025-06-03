Elektrikli araçla tatile gideceklere öneri: Rotanızdaki şarj noktalarını listeleyin

Arın, "Yollarda yaklaşık 230 bin elektrikli araç bulunuyor. Şarj istasyonu sayısı da buna paralel artıyor. Her ay 10 bin elektrikli araç satışı oluyor. Daha çok marka Türkiye'de satış yapıyor. Bu yatırımlara ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altyapı ve cihaz teşvikleri kapsamında piyasaya daha çok şarj operatörü girecektir. 81 ilde şarj istasyonu var. Bu teşviklerle altyapı güçlenecek" dedi.