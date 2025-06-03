Elektrikli araçla tatile gideceklere öneri: Rotanızdaki şarj noktalarını listeleyin

Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak elektrikli araç sahiplerine, istasyonlarda sıra beklememeleri için güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar aracılığıyla şarj rotası planlamaları tavsiye edildi.
Elektrikli araç şarj operatörü Beefull'un Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın, son yıllarda yapılan yatırımlarla hızla büyüyen şarj ağının bayram ve tatil dolayısıyla artan talebin karşılanmasında başarılı olmasının beklendiğini belirtti.
ALTYAPI TEŞVİKLERLE GÜÇLENİYOR
Arın, "Yollarda yaklaşık 230 bin elektrikli araç bulunuyor. Şarj istasyonu sayısı da buna paralel artıyor. Her ay 10 bin elektrikli araç satışı oluyor. Daha çok marka Türkiye'de satış yapıyor. Bu yatırımlara ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altyapı ve cihaz teşvikleri kapsamında piyasaya daha çok şarj operatörü girecektir. 81 ilde şarj istasyonu var. Bu teşviklerle altyapı güçlenecek" dedi.
SEYAHATİNİZ KALİTELİ GEÇSİN
Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel de Kurban Bayramı süresince elektrikli araç kullanıcılarının güzergahlarındaki şarj istasyonlarını planlamalarının seyahat kalitesini artırdığını bildirdi. Yurdagel, güzergahlarda yoğunluk olması durumunda kullanıcıların güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar aracılığıyla alternatif rotaları da planlamaya dahil etmeleri gerektiğini vurguladı.