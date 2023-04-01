Elektrikte 280 milyon TL ‘kalitesiz’ cezası

2020’de yürürlüğe giren kalite faktörü uygulaması ile dağıtım şirketlerinin ve sundukları hizmetlerin performansları ölçülüyor. Firmaların sunduğu hizmetlerin gelişimi yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, özellikle elektrik kesintilerinin azaltılması, akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, inşaat bittiğinde elektrik altyapısının hazır olması, çağrı merkezi performansının arttırılması gibi konularda dağıtım şirketlerinin tüketicilere üst düzey kalitede hizmet vermesi gerekiyor. Kalite standardını yakalamayan şirketlere ceza kesiliyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “İşin doğası gereği bu 19 şirket ağır bir ceza ile karşı karşıya kalırken, kalan 2 şirket de kaliteli hizmet kriterlerimizi karşıladığı için ödüllendirilecek. Vatandaşlarımız elbette en kaliteli hizmeti hak ediyor. Dağıtım şirketlerinin görevi de bunu sağlamak ve daha üstün nitelikte hizmet vermek için sürekli kendini geliştirmek. Tüketicilerimizin yüksek kalitede hizmet almadığı yerde, bunun bedelini, ilgili şirketlerin ödemesi kaçınılmazdır” diye konuştu.