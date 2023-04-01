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Ekonomi

Elektrikte 280 milyon TL ‘kalitesiz’ cezası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şart koştuğu kalite standartlarını yakalayamayan 21 elektrik dağıtım şirketinin 19’una 280 milyon TL ceza kesti.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), belirlediği standartları yakalayamayan 21 elektrik dağıtım şirketinin 19’una 280 milyon TL kalite cezası kesti.

PERFORMANS ÖLÇÜLÜYOR

2020’de yürürlüğe giren kalite faktörü uygulaması ile dağıtım şirketlerinin ve sundukları hizmetlerin performansları ölçülüyor. Firmaların sunduğu hizmetlerin gelişimi yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, özellikle elektrik kesintilerinin azaltılması, akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, inşaat bittiğinde elektrik altyapısının hazır olması, çağrı merkezi performansının arttırılması gibi konularda dağıtım şirketlerinin tüketicilere üst düzey kalitede hizmet vermesi gerekiyor. Kalite standardını yakalamayan şirketlere ceza kesiliyor.

SEKTÖR DERS ALMALI

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “İşin doğası gereği bu 19 şirket ağır bir ceza ile karşı karşıya kalırken, kalan 2 şirket de kaliteli hizmet kriterlerimizi karşıladığı için ödüllendirilecek. Vatandaşlarımız elbette en kaliteli hizmeti hak ediyor. Dağıtım şirketlerinin görevi de bunu sağlamak ve daha üstün nitelikte hizmet vermek için sürekli kendini geliştirmek. Tüketicilerimizin yüksek kalitede hizmet almadığı yerde, bunun bedelini, ilgili şirketlerin ödemesi kaçınılmazdır” diye konuştu.



#EPDK
#Kalite cezası
#Elektirik
#Enerji
#Ekonomi
3 saat önce
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