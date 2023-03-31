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Ekonomi

Elektrikte yüzde 15 indirim yarın başlıyor: Doğalgaz için de müjde yolda

Elektrik faturalarına tüm abone gruplarında yarından itibaren yüzde 15 indirim geliyor. 100 kWh tüketimde faturada 61 liradan fazla indirim beklenirken doğalgazda indirim için ise gözler 20 Nisan tarihine çevrildi.

08:52 . 31/03/2023 Cuma
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Elektrikte tüm abone gruplarında 1 Nisan tarihinden itibaren yüzde 15’lik indirim gelecek. Sanayi grubunda 100 kWh tüketen bir abonenin faturasında 61.45 lira indirim olacak.


Yine 100 kWh tüketen konut abonesinin faturasında ise 26 liralık bir indirim söz konusu olacak. Konut abone grubunda düşük kademedekiler için bir kilovat saati vergi dahil 1.73 lira olan fiyat, 1 Nisan tarihinden itibaren 1.47 liraya düşecek.

Konutlarda tüketiciler, halihazırda 100 kWh tüketime karşılık 173.46 lira fatura öderken, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yapılacak indirimden sonra aynı miktarda yapılacak tüketime karşılık 147.44 TL lira ödeyecekler. Ortalama 230 kwh tüketen bir ailenin faturası aylık 397.9 lirayken, 338.1 liraya düşecek. Bu tüketim miktarında da 59.8 liralık bir indirim söz konusu olacak.


Sanayi abone grubu tüketicileri 100 kWh tüketime karşılık 409.67 TL fatura öderken, 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan indirim sonrası aynı miktar tüketime karşılık 348.22 TL ödeyecek.


Gözler doğalgazda

Hürriyet'te yer alan habere göre; Konutlarda kullanılan doğalgazda indirim için ise gözler 20 Nisan tarihine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilmesi törenini yaparken müjde verileceğini açıklamıştı. Burada da konutlara verilen doğalgaz ile ilgili indirimin açıklanabileceği belirtiliyor.




#Elektrik indirim
#İndirim
#Doğal gaz indirim
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