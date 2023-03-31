Elektrikte yüzde 15 indirim yarın başlıyor: Doğalgaz için de müjde yolda

Mart ayında başvuru yapan EYT’lilerin bir kısmı nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yeni emekliler için ise promosyon yarışı da başlamış olacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük seviyeden emekli olan bir vatandaşın cebine maaş, promosyon ve bayram ikramiyesi ile birlikte 14 bin 500 TL'nin girmesi bekleniyor.