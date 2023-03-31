Elektrikte yüzde 15 indirim yarın başlıyor: Doğalgaz için de müjde yolda

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Elektrikte tüm abone gruplarında 1 Nisan tarihinden itibaren yüzde 15’lik indirim gelecek. Sanayi grubunda 100 kWh tüketen bir abonenin faturasında 61.45 lira indirim olacak.
Konutlarda tüketiciler, halihazırda 100 kWh tüketime karşılık 173.46 lira fatura öderken, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yapılacak indirimden sonra aynı miktarda yapılacak tüketime karşılık 147.44 TL lira ödeyecekler. Ortalama 230 kwh tüketen bir ailenin faturası aylık 397.9 lirayken, 338.1 liraya düşecek. Bu tüketim miktarında da 59.8 liralık bir indirim söz konusu olacak.
Sanayi abone grubu tüketicileri 100 kWh tüketime karşılık 409.67 TL fatura öderken, 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan indirim sonrası aynı miktar tüketime karşılık 348.22 TL ödeyecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Konutlarda kullanılan doğalgazda indirim için ise gözler 20 Nisan tarihine çevrildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilmesi törenini yaparken müjde verileceğini açıklamıştı. Burada da konutlara verilen doğalgaz ile ilgili indirimin açıklanabileceği belirtiliyor.