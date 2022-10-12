​Enflasyon belli olsun asgari ücret açıklanır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak artışla ilgili ortaya atılan tahminlere, “Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Enflasyon oranını değerlendirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek” dedi. Bakan Bilgin, Beştepe’de yapılan kabine toplantısının ardından çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KİMDEN ÇIKIYOR BU RAKAMLAR?

Asgari ücret üzerinde yapılacak zam oranları hakkında çıkan yorumlara tepki gösteren Bilgin, “Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar” diye sordu. Asgari ücret için yasal sürece dikkat çeken Bilgin, “Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

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