Faizde beklenti 5 puanlık indirim

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Yaklaşık 2 yıl faizleri yüzde 40-50 bandında tutmasının ardından geçen yılın son toplantısında 1,5 puanlık indirim yapan Merkez Bankası’nın, yeni yılda üretimi ve istihdamı destek verecek bir indirim yapması bekleniyor. Büyüme ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasının önünde en büyük engel olarak duran yüksek faiz politikasının; maliyetin düşürülmesi ve arzın artırılması yoluyla sürdürülmesi gereken dezenflasyonist sürece destek verecek şekilde değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

FAİZİ İNDİRİRSE ÜRETİM MALİYETİ DÜŞER

Faizi artırırken 750 baz puan, 600 baz puan ve 500 puan gibi yüksek oranlarla artış kararları veren Para Politikası Kurulu’nun, indirim adımlarının küçük montanlı olması eleştiriliyor. İş dünyası, aralık toplantısını 150 baz puanlık bir indirim yapan Para Politikası Kurulu’nun yarınki toplantısında 500 baz puanlık güçlü bir indirimle ekonomiye destek vermesini bekliyor. Enflasyonun yüzde 30,89, politika faizinin ise yüzde 38 seviyesinde olduğuna dikkat çeken iş dünyası, 7 puandan fazla reel faizin olduğuna dikkat çekiyor. Bu kadar yüksek bir reel faiz, üretime ve yatırıma aktarılması gereken kaynakları faizde tutmasına neden olurken, özellikle zor durumdaki sektörlerin gözü kulağı yarın açıklanacak faiz kararında olacak. Şubat ayında toplanmayacağı için kurulun; ocak ve şubat aylarına ilişkin enflasyon beklentisini de göz önünde bulundurması gerekiyor.

SEMBOLİK İNDİRİMLER PAYASAYA YANSIMIYOR

Merkez Bankası, Mart 2023 toplantısında piyasanın beklentisinin aksine bir kararla 5 puanlık artışla faizi tarihi zirvesi olan yüzde 50’ye çıkardı ve 21 ay bu seviyede tuttu. Aralık 2024’te 250 baz puanlık indirim yapan Merkez Bankası, bu yılın ocak ve mart aylarında da yaptığı 250’er baz puanlık indirimle faizi yüzde 42,5’e düşürdü. Nisan ayında ise sürpriz bir kararla 350 baz puanlık faiz artışı yapan Merkez Bankası; temmuz, eylül, ekim ve aralık aylarında sembolik indirimler yaptı. Şu anda yüzde 38’de bulunan politika faizinin yarınki kararla nereye çekileceği merak ediliyor.

ETKİ İÇİN GÜÇLÜ ADIM ŞART

2024’ü yüzde 44’e kapatan enflasyon, sıkı para politikasına rağmen, Kasım 2025 itibarıyla ancak yüzde 31 seviyesine geriledi. Sanayicilerin finansman yüküne dikkat çeken iş insanları, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) güçlü bir indirim yaparak ekonomiye destek vermesini bekliyor. Kredi faizlerinin düşmesi için MB’nin yarınki toplantıda 5 puanlık bir indirim yapması beklentisi var. Haziran 2023’ten bu yana yüksek faiz yükü altında üretim yapmak zorunda kalan sanayici, üretimini sürdürebilmek için yüzde 55-60 arasında yıllık maliyetle borçlanmak zorunda kaldı. Son yılların en büyük faiz yüküyle karşı karşıya kalan sanayicilerden bazıları da ya üretim bant sayısını azaltarak ya da kârı unutarak ayakta kalmaya çalışıyor.



