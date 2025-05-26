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Fehmi Yıldız'ın hayat hikayesi kitap ve belgesel oldu: Dürüst desinler yeter

Fehmi Yıldız'ın hayat hikayesi kitap ve belgesel oldu: Dürüst desinler yeter

Ekonomi Servisi
04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Hakkı Yıldız - Fehmi Yıldız - Hasan Yıldız
Hakkı Yıldız - Fehmi Yıldız - Hasan Yıldız

İş dünyasının duayen isimlerinden, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız’ın hayatı boyunca rehber edindiği dürüstlük, çalışkanlık ve aile değerlerini gelecek kuşaklara kitap ve belgesel ile aktarıldı. Gazeteci-yazar Rıdvan Akar imzalı "Sadece Dürüst Desinler Yeter" adlı kitap ve “Çınar Gibi” belgeselin tanıtım etkinliğine; Yıldız ailesi, Yıldızlar Yatırım Holding çalışanları ile iş, sanat ve medya dünyasından misafir katıldı.


DÜRÜSTLÜK EN TEMEL SORUMLULUKTUR

Etkinlik konuşmasında Fehmi Yıldız, hayatı boyunca dürüstlüğe verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Hayatım boyunca tek bir şeyin peşinde oldum; o da dürüst olmaktı. Başka hiçbir sıfat, hiçbir unvan, hiçbir başarı benim için dürüstlükten daha kıymetli olmadı. Çünkü dürüstlük, insanın sadece başkalarına değil, öncelikle kendisine karşı taşıdığı sorumluluğun en temel göstergesidir."

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ise babası Fehmi Yıldız'ın bıraktığı manevi mirası yaşatmanın önemine değindi: "Babamızdan bize kalan en büyük miras, dürüstlük ve çalışkanlık değerleri oldu. Bizler de onun yolundan giderek, bu değerleri yaşatmayı ve sonraki kuşaklara örnek olmayı umut ediyoruz." Yıldız; babasının “Dürüstlük, kişinin kendi aynasında baktığında utanmadan görebileceği tek şeydir” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.


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