Fiyatlar geriledi tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı: Uzmanlar nedenleri tek tek sıraladı

"Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönünün gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ihtiyacı olup alımını erteleyenlerin de hareketini hızlandırdığını görüyoruz. Konutlarda fiyat artışına yönelik ciddi beklenti var. Satış adetlerindeki artış trendinin ocakta yavaşlayacağını düşünmüştük ancak yıllık bazda devam etti. Çok canlı bir talep var. Özellikle birikimi olanlar ciddi arayışta. Konut kredilerindeki kısmi gevşemenin de az da olsa etkili olduğunu düşünüyorum."