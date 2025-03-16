Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'ndan çarpıcı Türkiye değerlendirmesi: Kilit bir oyuncu oluyor

Son yıllarda enerji sektörüne yapılan yatırımlar Türkiye’yi dünyada önemli bir noktaya getirdi. Avrupa’nın doğal gaz üretiminde 2050’ye kadar ciddi düşüş beklenirken, Türkiye, yerli gaz keşfi ve iddialı üretim planlarıyla bölgenin yükselen gaz üreticisi olarak görülüyor. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) ‘2050 Görünüm’ raporuna göre, küresel gaz üretiminin 2050’ye kadar 5 trilyon 317 milyar metreküpe ulaşacağı hesaplanıyor. Söz konusu tarihe kadar üretimde en fazla artışın 461 milyar metreküple Orta Doğu’da olması değerlendiriliyor.

ÜRETİMDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Avrupa’da gaz üretiminde 119 milyar metreküplük düşüşün yaşanacağı hesaplanırken, Türkiye’nin bölgede gaz üretimi konusunda önemli bir oyuncu olacağı vurgulanıyor. Türkiye’nin 2023’te Mozambik ve Tanzanya ile birlikte gaz üretimindeki ciddi büyümeyle küresel gaz tedarikine önemli ölçüde katkı sağlayan ülkelerden biri olduğu belirtilen raporda, “Türkiye, Avrupa’da yükselen bir doğal gaz üreticisi olarak öne çıkıyor ve önümüzdeki on yıllarda yerli üretimi artırarak enerji ithalat maliyetlerini azaltmaya yönelik iddialı planlar yapıyor” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜMEDE AVRUPA’NIN TEK ÜLKESİ

Raporda, Türkiye’nin doğal gaz tedarik altyapısında boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleriyle önemli bir tedarik altyapısına sahip olduğu vurgulanarak, “Türkiye, Orta Doğu, Rusya ve Avrupa’daki büyük tedarikçiler arasında bir transit merkezi olarak hizmet vermesiyle, küresel enerji piyasasında kendini kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor” değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, Türkiye’nin 2050’ye kadar net gaz ithalatının 69 milyar metreküpe ulaşmasının öngörüldüğü de kaydedildi.

SAKARYA GAZ SAHASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye’nin yıllık gaz üretiminin 2022’de 400 milyon metreküp, 2023’te devreye alınan Sakarya Gaz Sahası’nın katkılarıyla ise aynı yıl 1,3 milyar metreküpe ulaştığı kaydedilen raporda 2023’te yaşanan önemli artışın sebebinin yerli gaz keşfi olduğuna ve yeni keşiflerle desteklenerek, 2050’de 17 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin edildiği vurgulandı. Bu arada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, yıllık üretim 2024’te yaklaşık 2,26 milyar metreküp seviyesine ulaştı.

Türkiye’nin Avrupa’da doğal gaz talebinde kayda değer bir büyüme yaşayan tek ülke olma yolunda ilerlediği belirtilen raporda, “Bu genişleme, güçlü ekonomik büyüme, gaz iletim ve dağıtım ağının genişlemesi, yeni yerli gaz keşifleri ve artan ithalat fırsatlarından kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.

Faturaların

Yüzde 60'ını Gabar karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bayraktar, enerjinin, 85 milyona dokunan bir hizmet olduğunun altını çizdi. Bayraktar, "Türkiye'nin en kaliteli petrolünü kimsenin gidilemez dediği Gabar'da üretmeye başladık. Gabar'dan elde ettiğimiz gelirlerle elektrik faturalarınızın, doğal gaz faturalarınızın yüzde 60'ını devlet ödeyebilir hale geliyor" dedi.







