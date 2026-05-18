Güneydoğu'nun enerjisine 100 milyar yatırım

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde enerji altyapısını dönüştürecek yeni yatırım planını açıkladı. Şirket, önümüzdeki 5 yılda 100 milyar TL’lik yeni yatırım yapacak. Kaynağın 60 milyar TL’si kırsal şebeke dönüşümü ve akıllı altyapı projelerine ayrılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde enerji altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir yatırım hamlesi başlatan Dicle Elektrik, yeni 5 yıllık yatırım programını Şanlıurfa’da düzenlenen DicleFest etkinliği kapsamında duyurdu. Şirket, 100 milyar TL’lik yeni yatırımla özellikle kırsal alanlarda şebeke modernizasyonu, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesini artırmaya odaklanacak. Açıklanan yeni planla birlikte şirketin özelleştirme sonrası toplam yatırım tutarı 185 milyar TL seviyesine ulaşacak.
5 BİN KÖYÜN ALTYAPISI YENİLENECEK
Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren şirketin yatırım planında en dikkat çekici başlığı kırsal dönüşüm projeleri oluşturdu. Buna göre Dicle Elektrik, önümüzdeki 5 yılda 60 milyar TL’lik bütçeyle 5 bin köy ve yaklaşık 300 bin abonenin altyapısını yenilemeyi hedefliyor. Kırsal bölgelerde enerji şebekelerinin modernizasyonu, akıllı sayaç sistemleri, uzaktan izleme altyapıları ve dijital denetim mekanizmaları bu dönüşümün ana unsurları olacak. Yeni yatırım planında teknoloji ve otomasyon sistemleri de önemli yer tutuyor. Şirket, şebeke otomasyonu ve ileri teknoloji uygulamaları için 12 milyar TL’lik ek kaynak ayıracak. Böylece enerji akışının uzaktan yönetilmesi, arızalara daha hızlı müdahale edilmesi ve enerji arz sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
KAYIP KAÇAK %76'DAN %35'E KADAR DÜŞTÜ
Dicle Elektrik’in son yıllarda gerçekleştirdiği dijitalleşme ve altyapı yatırımları, kayıp-kaçakla mücadelede de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Özelleştirme öncesinde hizmet bölgesinde yüzde 76 seviyelerinde bulunan kayıp-kaçak oranının, akıllı şebeke uygulamaları, teknoloji destekli saha denetimleri ve uzaktan takip sistemleri sayesinde 2025 yılı sonu itibarıyla yüzde 35 seviyelerine kadar düştüğü açıklandı.
BÜTÇENİN %60'I KIRSALA
- Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, söz konusu tutarın 60 milyar kadarının kırsal bölgerele yapılacağını söyledi. Arvas, bugüne kadar bölge genelinde yapılan yatırım miktarının 85 milyar TL’yi aştığını belirterek, yeni açıklanan 100 milyar TL’lik planla birlikte toplam yatırım büyüklüğünün 185 milyar TL seviyesine ulaşacağını söyledi. Arvas, söz konusu yatırım hamlesinin yalnızca şehir merkezlerini değil kırsal alanları da kapsadığına dikkat çekerek, teknolojinin desteğiyle kırsalda yaşayan vatandaşların da kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetine daha güçlü şekilde erişeceğini kaydetti.