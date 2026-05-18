Güneydoğu'nun enerjisine 100 milyar yatırım

Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren şirketin yatırım planında en dikkat çekici başlığı kırsal dönüşüm projeleri oluşturdu. Buna göre Dicle Elektrik, önümüzdeki 5 yılda 60 milyar TL’lik bütçeyle 5 bin köy ve yaklaşık 300 bin abonenin altyapısını yenilemeyi hedefliyor. Kırsal bölgelerde enerji şebekelerinin modernizasyonu, akıllı sayaç sistemleri, uzaktan izleme altyapıları ve dijital denetim mekanizmaları bu dönüşümün ana unsurları olacak. Yeni yatırım planında teknoloji ve otomasyon sistemleri de önemli yer tutuyor. Şirket, şebeke otomasyonu ve ileri teknoloji uygulamaları için 12 milyar TL’lik ek kaynak ayıracak. Böylece enerji akışının uzaktan yönetilmesi, arızalara daha hızlı müdahale edilmesi ve enerji arz sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.