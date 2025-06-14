Hububat veriminde sıkıntı yok

Batman’dan üreticilere destek müjdesi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ”Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün (dün) itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz" şeklinde konuştu.