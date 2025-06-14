Hububat veriminde sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak amacıyla Batman’a gitti.
Yumaklı, merkeze bağlı Erköklü Mahallesi’nde düzenlenen buğday hasadına katıldı. Biçerdöverle bir süre hasat yapan Yumaklı, ardından gazetecilere, gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu yıl iklim değişikliğinin çok farklı etkilerini gördüklerini kaydeden Yumaklı, zirai don, kuraklık, taşkın ve sellerin tarımsal üretimi belli noktalarda etkilediğini anlattı. Yumaklı, “Şu andaki geldiğimiz nokta itibarıyla hububat hasadında içerideki tüketim ihtiyacımızı etkileyecek bir sonuç yok” dedi.
TMO 600 NOKTADA ALIM YAPIYOR
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu yıl da kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır olduğunu ifade edean Yumaklı, şunlanrı kaydetti: “Hasat; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, kıyı Ege'de yoğunlaşırken Marmara ve İç Anadolu'da da yine lokal olarak başlamış. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat, toplamda yüzde 5'lere ulaşmış durumda." Yumaklı daha sonra şehirdeaki TMO'nun yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
8 MİLYAR TL HESAPTA
- Batman’dan üreticilere destek müjdesi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ”Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün (dün) itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz" şeklinde konuştu.