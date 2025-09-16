İGA Çin’i İstanbul’a bağladı

İGA İstanbul Havalimanı, geliştirdiği iş birlikleriyle Çin’den Avrupa’ya uçuşlarda yeni bir denge getirdi. Çin’in devasa potansiyelini Türkiye’ye taşıyacak yeni iş birliklerine imza atan İGA İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi özelliğini pekiştirecek yeni uçuşlara ev sahipliği yapacak. Şu anda 4 Çinli hava yolu, 6 farklı şehirden İstanbul’a haftada 24 sefer düzenliyor. Yakında Hainan Airlines’ın da uçuşlara başlamasıyla birlikte, İstanbul ile Çin arasındaki sefer sayısı ilk etapta 32’ye ardından 49 çıkacak. THY ise Pekin, Şanghay ve Guangzhou’ya haftanın her günü sefer düzenliyor. Kasım ayında başlayacak kış tarifesiyle birlikte Pekin ve Guangzhou uçuşları haftada 10’a, Şangay uçuşları ise 11’e yükselecek. THY’nin toplam uçuş sayısı 31’e yükselecek. Pekin ve Guanzu’da temaslarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Çin’in sivil ve resmî havacılık otoriteleriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin sorularımızı cevaplandırdı.

ÇİN’İN 8 KENTİNDEN İSTANBUL’A SEFER VAR

İki ülke arasındaki uçuşları ve bunların kapasitelerini artırarak ticaret ve turizm odaklı havacılık faaliyetlerini güçlendirmek için önemli iş birlikleri yaptıklarını anlatan Bilgen, “Çin’i en önemli hedef pazarlarından biri olarak konumluyoruz. Havalimanımız, Çin’e en yakın Avrupa şehri olan İstanbul’un önemli bir uluslararası merkezi. Havalimanımızda faaliyet gösteren Çinli havayolu sayısını dörde yükselttik. Türk Hava Yolları’nın uçuşlarını da dahil ettiğimizde, Çin’in 8 şehrinden (Pekin, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Xian, Urumçi, Taipei and HongKong) havalimanımıza tarifeli seferler düzenleniyor” dedi. Çin’i önemsediklerini anlatan Bilgen, şöyle devam etti: “Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusa sahip Çin’den Avrupa’ya seyahat eden yolcu sayısı 10 milyon civarında, ülkemize 2024 yılında gelen Çinli misafir sayısı 409 bin. Hedefimiz bu sayıyı yükselterek önce 1 milyona, orta vadede ise 2 milyona taşımaktır. Yılda 154 milyon yolcu Çin’e seyahat ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, Çin’den Avrupa’ya, Afrika’ya ve Orta Doğu’ya yapılan seyahatlerde uçuş süresini kısaltan, maliyet avantajı sağlayan ve yüksek hizmet kalitesi sunan bir alternatiftir.”

Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu avantaj sayesinde uluslararası seyahatin olmazsa olmazı konumunda olduğuna dikkat çeken Bilgen, “O köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız turistin gelmesi de o kadar kolay oluyor. Ülkemize yurt dışından gelen turistlerin %70'i havayolu ile geliyor. Turizm sektörü geçen sene ülkemize 63 milyar dolar kazandırdı” diye konuştu.

UÇAN ŞİRKET SAYISI 61’DEN 116’YA ÇIKTI

İGA İstanbul Havalimanı açıldığında İstanbul'dan düzenli, tarifeli uçan 61 hava yolu şirketi olduğunu hatırlatan Bilgen, şu bilgileri verdi: "Bugün itibariyle bu sayı 5 yılda 116'ya çıkmış durumda. Artık gideceğimiz hava yolu sayısı çok azaldı. Neredeyse bütün hava yolları İstanbul'a uçar hale geldi. Atatürk Havalimanı varken biz yeni gelecek hava yollarına iyi saatlerde slot veremiyorduk. Onların gelememesi ülkemizin de Türk Hava Yolları'nın da önünü kapatıyordu. Mesela buna Çin çok güzel bir örnek. İki ülke birbirine 21 uçuş hakkı vermiş. Türk Hava Yolları o 21 hakkı doldurmuş. Ama Çin'den İstanbul'a hiçbir hava yolu gelmiyordu. Bu sefer, Çinliler Avrupa'ya, dünyanın farklı yerlerine, Dubai'den, Katar'dan gidiyordu.”

BİZ GETİRECEĞİZ THY DAĞITACAK

İGA İstanbul Havalimanı açılınca 4 tane Çinli hava yoluyla anlaşma yaptıklarını belirten Bilgen, “China Southern, China Eastern, Sichuan ve Air China, 21 hakkı doldurdu. Türkiye Sivil Havacılığı ve Çin Sivil Havacılığı'na gittik ve bu sene de 21'den 49'a çıktı. Bir an önce 49'u da doldurmak istiyoruz. İki yıl içerisinde dolacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl THY'ye 31'e çıkıyor. Bugün Air China ile toplantı yaptık. Haftada 3 frekans uçuyorlardı. 7'ye çıkma sözü verdiler. Yine farklı havayollarından 7 tane daha söz aldık. Çinliler kısa bir sürede 33-34’e çıkacaklar. İstanbul 330 noktaya, 6 kıtaya, 130 ülkeye uçtuğu ve belli bir eşiği açtığı için, gelen bir yolcu dünyada istediği her yere gidebiliyor. Onları da buradan dünyaya Türk Hava Yolları dağıtıyor” dedi.

Çinliler Avrupalıdan 4,5 kat daha fazla harcıyor

İGA İstanbul Havalimanı'nda 6 farklı yönlendirme tabelası koyduklarını belirten CEO Bilgen, “Bir tanesi Çince. Çinliler sıcak su içiyorlar. Sebillerde sıcak suyumuz var. İGA İstanbul Havalimanı Çin Dostu Havalimanı seçildi. Bunların arkasında hep planlı bir düşünce var. Bir Çinli, bir Avrupalıdan 4,5 kat daha fazla harcıyor. Yolcu profiline göre rotayı planlıyoruz” dedi.

5. Seviye Müşteri Deneyimi Akreditasyonu

Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International - ACI) tarafından Çin’in sanayi kenti Guangzhou şehrinde düzenlenen Airport Experience Summit konferansında; İGA İstanbul Havalimanı’na 5. Seviye Müşteri Deneyimi Akreditasyonu” sertifikası verildi. Konferans seneye İstanbul’da düzenlenecek. Bayrağı devralan Selahattin Bilgen, aldıkları sertifikanın önemini anlattı: "5. seviye müşteri deneyimi akreditasyonu için bütün sistemdeki herkesin aynı hedeflere koşuyor olması lazım. Bu level, Avrupa'da bir ilk. Avrupa'daki diğer havalimanların hiçbirinde seviye 5 yok. Dünyada da sadece üç tane havalimanında vardı. Biz dördüncüyü havalimanı olduk. ACI Level 5, havalimanında yolcunun memnuniyeti için, bütün paydaşların senkronize olarak çalışmasını gerektiriyor.”

665 milyon avroluk yatırımı bu yıl tamamlıyor

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Bilgen, devam eden yatırımları hakkında bilgi verdi. Şu anda devam eden ve bu yıl sonuna kadar tamamlayacakları yatırımların toplamının 665 milyon avro olduğunu belirten Bilgen, 665 milyon avroluk yatırımın dağılımını şöyle anlattı: “Yarısı pist yatırımı (4. pistin 2025'e tekabül eden kısmı). Geri kalanın önemli bir kısmı Eskişehir GES (açıldı). VIP terminal-genel havacılık terminali (yıl sonunda açacağız). Hilton oteli (O da yıl bitmeden açılacak.)”







