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Ekonomi

700 bin kamu işçisine ikramiye müjdesi: Ödeme tarihleri belli oldu

Kamuda çalışan yüzbinlerce işçinin beklediği ikramiyede (tediye) tarihler belli oldu. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyelere ilişkin ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi..

Kenan Biter
Kenan Biter
07:36 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da verilecek.


Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek.


Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.


Tediye ne demek?


Tediyenin kelime anlamı “Para vb. bir şey verme, ödeme” . İlave tediye ise ek ödeme demek.


Tediyeyi kimler alabilir?


“Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” düzenlemesinin;


“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. “


Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.







#İlave tediye
#Kamu işçileri
#Kamu işçileri ek ödeme
#Resmi Gazete
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