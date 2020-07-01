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Ekonomi 8 yıl sonra bugün devrede Kiracılar için 5 yeni düzenleme
EMLAK

İş yeri kiracılarına yönelik 5 kritik düzenleme devrede

8 yıl sonra bugün devrede: Kiracılar için 5 yeni düzenleme

2012’de yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu’nda yer alan beş önemli madde konuttan sonra şimdi de iş yerleri için geçerli olacak. Kira sözleşmelerinde yer alan ve ödeme güçlüğü çeken kiracıları zor durumda bırakan düzenlemeler bugünden itibaren geçersiz sayılacakken, haklı gerekçe sunmayan mülk sahibi devire engel olamayacak, depozito için ortak hesap oluşturulacak, yerine aynı şartlarda kiracı bulanlar ise vaktinden önce sözleşmesini feshetmesi halinde her hangi bir tazminat ödemeden iş yerlerini tahliye edebilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kiracıları hem cezai yaptırımlardan hem de keyfi hareketlerden koruyan düzenleme yürürlükte.
Kiracıları hem cezai yaptırımlardan hem de keyfi hareketlerden koruyan düzenleme yürürlükte.

2012’de yürürlüğe giren Borçlar Kanunu’nda yer alan ve iş yeri kiracılarını yakından ilgilendiren beş önemli düzenleme 8 yıl gecikmeli olarak bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

İş yeri kiracılarını hem cezai yaptırımlardan hem de keyfi hareketlerden koruyan düzenlemeyle birlikte kira sözleşmelerinde düzenlemeye aykırı olarak yer alan maddeler kendiliğinden geçersiz hale gelecek. Mülk sahiplerinin kiracılardan kanuna aykırı taleplerde bulunmaları halinde ise kiracılar yazılı ihtar göndererek bu taleplerin kanuna aykırı olduğunu belirtip ret edebilecek.

BİR KİRAYA GERİ KALAN AYLARI ÖDETME CEZASINA SON

Konut tarafında 8 yıl önce hayata geçirilen düzenleme kapsamında iş yeri kiracılarına yönelik hazırlanan sözleşmelerde, “Kiracı, bir kira bedelini zamanında ödemezse kalan ayların tamamının kirasını peşin olarak ödemek zorundadır” şeklideki madde artık geçersiz sayılacak. Aynı şekilde “Kiracı kira bedelini zamanında ödemezse şu kadar cezai şart öder” anlamına gelen yaptırım da bugün itibariyle hükmünü yitirmiş olacak.

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Yeni düzenleme ile kira sözleşmelerindeki aykırı maddeler geçersiz sayılacak.

DEVİR ENGELİ İÇİN GEREKÇE SUNULACAK

Uygulamada olan sözleşmelerde kiracının iş yerini başkasına devretmek istemesi durumunda iş yeri sahibinin bunu kabul etmek zorunda olacağı yeni düzenlemede, temmuz ayından itibaren haklı bir gerekçe ortaya koyulmaması durumunda kiracının iş yerini başkasına devretmesine de engel olunmayacak.

KİRACI BULAN TAZMİNATTAN YIRTACAK

İş yerlerinde kiracıların imza altına alınan sözleşme süresinden önce iş yerini tahliye etmesi halinde ödediği tazminata yönelik de yürürlüğe girecek Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında düzenleme getiriliyor. Yeni dönemde zorunlu fesihten kaynaklı tazminat ödememek için kiracının kendi yerine aynı şartlarda başka bir kiracı bulması talep edilebilecek.

Kiracının bulunması halinde ise her hangi bir tazminat ödenmeden iş yeri sözleşme süresi öncesinde tahliye edilebilecek.

Aynı şartlarda yerine kiracı bulan tazminat ödemeden iş yerini tahliye edebilecek.

ELDEN DEPOZİTO ÖDENMEYECEK

Kiralamalarda mülk sahiplerine ödenen depozitolara yönelik de düzenleme bugün itibariyle uygulanmaya başlayacak. Dükkanın aylık kirası ve donanımına göre değişen oranlarda talep edilen depozitolar artık iş yeri sahibine elden ya da banka hesabına ödenmeyecek. Yeni düzenleme ile depozito artık kiracı ve iş yeri sahibinin açacakları ortak hesaba yatırılacak ve sözleşme bittiğinde iş yeri sahibi ancak mahkeme kararıyla depozitodan kesinti yapabilecek.

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