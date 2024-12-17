İstanbul-Konya YHT Hattı genişliyor: 10 yılda 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi

"644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT Hattı'mız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300'den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023'te 6 bin 657 kişiyle kırmıştık. 2024'te ise bu hatta 1 milyon 469 bin kişi seyahat etti"