İstanbul-Konya YHT Hattı genişliyor: 10 yılda 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirterek, bu hatta 2024'te 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verildiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen söz konusu hattın 18 Aralık 2014'te hizmete açıldığını anımsattı.
Günde ortalama 4 bin 300 yolcu taşınıyor
Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini, hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 11 istasyon bulunduğuna işaret eden Uraloğlu Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan hattın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme'ye de uğradığını belirtti.
Şehirler kombine taşımacılıkla daha yakın
Uraloğlu, YHT ile seyahat eden yolcuların, hattın henüz erişemediği noktalara ulaşımlarının otobüs bağlantısıyla sağlandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
Nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti
2053 hedefi 28 bin 600 kilometre demir yolu hattı
Uraloğlu, demir yolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizerek, 2053'te hat uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'nin dört köşesinde hızlı demir yolu hatlarının inşasının sürdürüldüğüne işaret eden Uraloğlu, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep demir yolu hattının bunların arasında olduğunu ifade etti.
Uraloğlu, anılan hattın devreye alınmasıyla Edirne'den hızlı trene binen bir kişinin, kesintisiz şekilde, Gaziantep'e kadar YHT sürati ve konforuyla ulaşabileceğini vurguladı.