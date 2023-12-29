Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalem 1 Ocak itibarıyla değişecek. İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 liraya yükselecekken, asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı 20 bin 2 lira olacak.