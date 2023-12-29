|
Ekonomi

Jandarma ve ve Sahil Güvenliğe 3 bine yakın subay ile astsubay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görecek subay ile astsubay alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacakken subay ihtiyacına yönelik ise 438 askeri personel alınacak. İşte subay ile astsubay alımına ilişkin başvuru şartları ve aranan nitelikler..

07:06 - 29/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.


Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler
adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.




#astsubay
#Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
#subay
#Jandarma Genel Komutanlığı
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!