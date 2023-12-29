Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.
Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.