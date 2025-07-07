Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti resmen belli oldu

Açıklanan enflasyonla birlikte belirlenen Temmuz zammı resmileşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş olarak belirlenirken, bedelli askerlik ücreti ise 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Ayrıca, devlet memurlarının maaş hesaplamalarında esas alınacak katsayılar da açıklandı. İşte milyonları ilgilendiren rakamların detayları…





Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin kesin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.





KIDEM TAZMİNATI TAVANI 53 BİN 919 LİRA 68 KURUŞ





Açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.





ZAM KESİN OLARAK YÜZDE 15.57





Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 oldu.





MEMUR MAAŞ KATSAYILARI BELLİ OLDU





657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.





BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE KESİNLEŞTİ





Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.











