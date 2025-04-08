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Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, limon ihracatının bugünden itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.


AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ KORUMAK

Yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla da ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Bakanlık tarafından kullanılıyor. Bu kapsamda, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varıldı. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecek.

Gelecek dönemde de gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik tedbirler takip edilecek.


#Ekonomi
#ihracat
#limon

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