Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, limon ihracatının bugünden itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.