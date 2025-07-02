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Makul bir noktada anlaşırız

Makul bir noktada anlaşırız

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

600 bin kamu işçisinin maaşını etkileyecek toplu sözleşme görüşmelerinde meraklı bekleyiş sürüyor. Hükümetin sunduğu teklifleri kabul etmeyen sendikalar, masaya gelecek yeni öneri için temmuzun ilk haftasına odaklandı. Kamu işçilerinin maaşlarına yönelik yapılan ilk teklif 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 olmuştu. İkinci teklifte ise hükümet ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam önermişti. Kabine toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçileriyle toplu sözleşme konusunda, "TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, inşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum" dedi.


EMEKLİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULACAK

Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme konusunda ise şunları kaydetti: "3 Temmuz’da (yarın) haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için."


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