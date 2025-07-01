Zam düzenlemesi perşembe günü komisyonda

AK Parti, Çalışma ve Kültür Bakanlıkları ile ilgili bir dizi düzenleme içeren torba teklifi Meclis’e sundu. Teklif, perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Aynı gün en düşük emekli maaşının belirlenmesinde bakılan 6 aylık enflasyon farkı da açıklanacağı için AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılması için kanun teklifine önerge verilmesi suretiyle en düşük emekli maaşı düzenlemesini de ekleyecek.

Kanun teklifini sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine Maliye Bakanımızdan gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Perşembe günü yani 3 Temmuz itibariyle TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK Bağ-Kurlulara uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 bin TL, bu rakam 3 milyon 716 bin civarında emeklilere uygulanıyor. Kanun teklifinin perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu konuda yönetmelik değişikliği yapıyoruz. Teklifimizde usul ve esasların yönetmelikle belirleneceğine dair maddemiz var. Bu maddede o rakamı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.