Zam düzenlemesi perşembe günü komisyonda

3,7 milyon emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı zammı perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme alınacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bakanlıklardan gelecek analizlere ve TÜİK verisine göre fark ortaya çıkacak” dedi.
AK Parti, Çalışma ve Kültür Bakanlıkları ile ilgili bir dizi düzenleme içeren torba teklifi Meclis’e sundu. Teklif, perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Aynı gün en düşük emekli maaşının belirlenmesinde bakılan 6 aylık enflasyon farkı da açıklanacağı için AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılması için kanun teklifine önerge verilmesi suretiyle en düşük emekli maaşı düzenlemesini de ekleyecek.
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Kanun teklifini sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine Maliye Bakanımızdan gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Perşembe günü yani 3 Temmuz itibariyle TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK Bağ-Kurlulara uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 bin TL, bu rakam 3 milyon 716 bin civarında emeklilere uygulanıyor. Kanun teklifinin perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu konuda yönetmelik değişikliği yapıyoruz. Teklifimizde usul ve esasların yönetmelikle belirleneceğine dair maddemiz var. Bu maddede o rakamı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
TURİZM ÇALIŞANINA 10 GÜNDE BİR İZİN
Teklif, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliğe ilişkin başvurularının müşavirlik ve ataşelikler aracılığıyla yapılmasına imkân tanıyor. Bu sayede hem bürokratik işlemler kolaylaştırılacak hem de yurt dışında yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi güçlendirilecek. Turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullana-bilmesine imkân tanınacak.
Malul aylığında karar SGK'da
- Teklifle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanların maaşı en düşük emekli maaşı kadar olmaya devam edecek. Düzenleme, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlarla ilişkin usul ve esasların belirlemesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yetki veriyor. Buna göre, aylıkların ödendiği tarihler, ödeme dosyalarında SGK yetkili olacak.