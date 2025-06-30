Enerjide sübvansiyon vatandaşı memnun etti

Son 3 yıldır elektrik ve doğal gaz faturalarına uygulanan devlet desteği, vatandaşın enerji sektörüne yönelik memnuniyetini artırdı. ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 61 bin kişiyle yaptıkları ankete göre, memnuniyet oranının yüzde 73,6’ya yükseldiğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, son 3 yılda vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarını sübvanse etmek için yaklaşık 1 trilyon TL harcarken, bu durum vatandaşın enerji sektörüne ilişkin memnuniyet oranlarını da artırdı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 61 bin kişiyle yaptıkları ankete göre elektrik sektöründe genel memnuniyet oranının yüzde 73,6’ya yükseldiğini açıkladı.
ÜLKE GENELİNDE 61 BİN KİŞİYE SORULDU
Erdoğan, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede “Düzenli olarak kamuoyunun dağıtım şirketlerine yönelik değerlendirmelerini ele alıyoruz. Nihai olarak 61 bin kişiyşe telefon destekli bir anketin sonuçlarına göre tüketicilerin genel memnuniyet oranı tüm Türkiye geneli için 2024 Kasım ayında yapılan ankette yüzde 70,4 düzeyinde gerçekleşirken, 17 Nisan-4 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmada ise yüzde 73,6 düzeyine çıktı. Bu sürede ‘Ben memnun değilim’ diyenlerin oranı yüzde 15,9’dan yüzde 13,2 düştü” değerlendirmesinde bulundu.
ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE
Erdoğan, soru setinde ayrıca yatırıma ilişkin olarak arızalara müdahale ile ilgili soruya 60 bin 855 katılımcının yüzde 74,7’sinin “Arızalara daha hızlı müdahale ediliyor” cevabını verdiğini belirtti. Erdoğan, “Bu anket 5 Nisan’daki tarife değişikliği sonrasında yapıldı. Vatandaşın zihninde ve faturasında karşılığını bulduğu bir dönemde tamamlandı. Buna rağmen dağıtım hizmetlerinden duyulan memnuniyetin arttığını görüyoruz. Kesinti sürelerinin azalması ile ilgili verilen cevaplarda olumlu iyileşmeler var. Arızalara daha hızlı müdahale edildiği ile ilgili olumlu dönüşler de mevcut” dedi.
BU YIL DESTEK 430 MİLYAR TL
- Ülke genelinde yapılan destek ve sübvansiyonlar vatandaşlarda karşılığını buldu. Öte yandan sürdürülen planlı destekleme çalışmaları kapsamında vatandaşlara doğal gaz ve elektrikte 2023’te 275 milyar TL, 2024’te 400 milyar TL civarında sübvansiyon uygulandı. Bu yıl, elektrik tarafında 230 milyar TL, doğal gazda ise 200 milyar TL olmak üzere toplam 430 milyar TL sübvansiyon uygulanması planlanıyor. Devlet doğal gazda hala faturaların yüzde 65’ini, elektrikte ise yüzde 50’sini karşılamaya devam ediyor. Yapılan anketlerde memnuniyet oranının daha da artması bekleniyor.