Enerjide sübvansiyon vatandaşı memnun etti

Ülke genelinde yapılan destek ve sübvansiyonlar vatandaşlarda karşılığını buldu. Öte yandan sürdürülen planlı destekleme çalışmaları kapsamında vatandaşlara doğal gaz ve elektrikte 2023’te 275 milyar TL, 2024’te 400 milyar TL civarında sübvansiyon uygulandı. Bu yıl, elektrik tarafında 230 milyar TL, doğal gazda ise 200 milyar TL olmak üzere toplam 430 milyar TL sübvansiyon uygulanması planlanıyor. Devlet doğal gazda hala faturaların yüzde 65’ini, elektrikte ise yüzde 50’sini karşılamaya devam ediyor. Yapılan anketlerde memnuniyet oranının daha da artması bekleniyor.