Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı yapan 289 işletmeye 114,7 milyon TL ceza kesti

Yurt genelinde, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor....





Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda denetimlerine devam ediyor...





Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, son yapılan denetimlere ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.





Açıklamada, son denetimler sonucunda haksız ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 289 İşletmeye 114,7 milyon lira ceza uygulandığı belirtildi.





Zirai don felaketini fırsata çeviren işletmeler tespit edildi





Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirerek sebze ve meyve fiyatlarında haksız artış yapan işletmelerin, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yürütülen resen incelemelerle tespit edildiği belirtildi.





Bu kapsamda, 206 işletmeye toplam 79 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.





Gıda parekende sektörüne 23 milyon ceza





Denetimlerin, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere gıda perakende sektörünü de kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu alandaki haksız fiyat artışları nedeniyle 23 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.





İstanbul'da 71 işletmeye ceza uygulandı





Açıklamada ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen tarifelere aykırı ekmek ve simit satışı yaptığı saptanan 71 işletmeye de toplam 10 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.





"Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"





Açıklama, şöyle devam etti:





42.⁠ ⁠toplantı sonucunda, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.











