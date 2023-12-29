TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon euro büyüklüğünde iki ayrı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
Haftaya Salı günü valörlü ihalelerden ilki 15 Ocak, ikincisi 16 Ocak vadeli olacak.
Türk savunma sanayisi 2023 yılında adeta şov yaptı. Anka, Akıncı, TB3, Altay, Kaan, Kızıelma, Hürjet, Gökbey, Kemankeş, Gökdoğan, Bozdoğan, Deli, TCG Anadolu derken onlarca silah, araç ve füze ile hem çok sayıda bir ilk gerçekleştirildi hem de dünyaya adeta bir gövde gösterisi yapıldı. İşte 2023 yılına damga vuran Türk yapımı yerli silah ve araçlar..
Küresel kamu borcu bu yıl 2022'ye göre yüzde 5,4 artarak 97 trilyon dolara çıkarken, ABD, geçen yıla kıyasla yüzde 10 artarak bu yıl 33 trilyon dolara ulaşan kamu borcuyla, dünyanın en fazla borca sahip ülkesi olarak ön plana çıkıyor. Japonya 11 trilyon dolar kamu borcuyla ABD ve Çin'in ardında yer alırken, borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 255'e çıkarak bu alanda açık ara lider konumda.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için gelecek yıla yönelik iki kredi notu gözden geçirme tarihini belirledi. Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti. 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayımlayan kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti.