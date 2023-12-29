Türk savunma sanayisi 2023 yılında adeta şov yaptı. Anka, Akıncı, TB3, Altay, Kaan, Kızıelma, Hürjet, Gökbey, Kemankeş, Gökdoğan, Bozdoğan, Deli, TCG Anadolu derken onlarca silah, araç ve füze ile hem çok sayıda bir ilk gerçekleştirildi hem de dünyaya adeta bir gövde gösterisi yapıldı. İşte 2023 yılına damga vuran Türk yapımı yerli silah ve araçlar..