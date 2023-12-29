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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 1,8 milyar euro büyüklüğünde TL swap ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap hamlesi geldi. TCMB toplam 1,8 milyar euro büyüklüğünde iki döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

13:28 - 29/12/2023 Cuma
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon euro büyüklüğünde iki ayrı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.


Haftaya Salı günü valörlü ihalelerden ilki 15 Ocak, ikincisi 16 Ocak vadeli olacak.




#Merkez Bankası
#TL
#Swap ihalesi
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