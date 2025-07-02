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Microsoft'tan şok karar: 9 bin çalışanı etkileyebilir

Microsoft'tan şok karar: 9 bin çalışanı etkileyebilir

21:032/07/2025, Çarşamba
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Yeni Şafak
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Microsoft'tan şok karar: 9 bin çalışanı etkileyebilir
Microsoft'tan şok karar: 9 bin çalışanı etkileyebilir

Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Microsoft'un açıklamasında, en iyi zamanlarda bile stratejik gereksinimlere uyum sağlamak için düzenli olarak iş gücünde ayarlamalar yapıldığı bildirildi. Daha çevik hale gelmek amacıyla yönetim katmanlarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, verimliliği artırmak için süreçler, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek gereksiz tekrarların en aza indirileceği kaydedildi.


Açıklamada, yapılan bu değişikliklerin şirketin toplam iş gücünün yüzde 4'ünden daha azını etkilemesinin beklendiği aktarılırken, ABD basınında işten çıkarmaların yaklaşık 9 bin çalışanı kapsadığı haberleri yer aldı.


Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Şirketi ve ekipleri dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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