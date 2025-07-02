Microsoft'tan şok karar: 9 bin çalışanı etkileyebilir

Microsoft'un açıklamasında, en iyi zamanlarda bile stratejik gereksinimlere uyum sağlamak için düzenli olarak iş gücünde ayarlamalar yapıldığı bildirildi. Daha çevik hale gelmek amacıyla yönetim katmanlarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, verimliliği artırmak için süreçler, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek gereksiz tekrarların en aza indirileceği kaydedildi.