Moka United ve Türkiye Barolar Birliği’nden dijital dönüşümde yeni bir adım

“Avukatlarımızın mesleki süreçlerini daha güvenli ve hızlı bir şekilde yönetebilmeleri, Barolar Birliği olarak öncelikli hedeflerimizden biri. Moka United ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, meslektaşlarımız dijitalleşme sürecinde çağdaş ve etkili çözümlerle buluşacak.”