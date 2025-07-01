Norveçli fon KLP'den İsrail'e silah satan şirketlere boykot

Norveç’in en büyük emeklilik fonu KLP, İsrail ordusuna silah sattıkları gerekçesiyle ABD merkezli Oshkosh Corporation ve Almanya merkezli ThyssenKrupp şirketlerine yatırım yapmayacağını duyurdu. KLP’den yapılan açıklamada, Haziran 2024’te bazı şirketlerin İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) silah veya ekipman tedarik ettiklerinin ve bu silahların Gazze’de kullanıldığına dair Birleşmiş Milletler (BM) raporlarından haberdar olunduğu bildirildi.

114 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖYDEN ÇIKARDI

BM raporunun ardından şirketlerle görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, “Oshkosh ve ThyssenKrupp şirketlerinin sorumlu yatırım ilkelerimize aykırı davrandıkları sonucuna vardık. Bu nedenle bu şirketleri yatırım portföyümüzden çıkarmaya karar verdik” ifadeleri yer aldı. 114 milyar dolarlık varlığı yöneten KLP’nin açıklamasında, yatırım yapmama kararındaki önemli etkenlerden birinin de İsrail'e silah veren ilgili şirketlerin insancıl hukuk ihlallerine karışmış olabileceklerine ilişkin gerekli özeni gösterdiklerini belgelememeleri olduğu kaydedildi.

GAZZE KATLİAMINA SİLAH SEVKEDİYORLAR

Açıklamada bu şirketlerin IDF ile uzun süredir iş birliğine ve Gazze’deki İsrail saldırılarının başlamasından sonra da silah sevkiyatına devam ettikleri vurgulandı. Açıklamada, KLP’nin 16 Haziran’da Oshkosh’ta 19 milyon Norveç kronu (yaklaşık 1,9 milyon dolar) ve ThyssenKrupp’ta yaklaşık 10 milyon Norveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) değerinde hisseye sahip olduğu bilgisine yer verildi.







