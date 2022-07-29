Otomobilde bayi ile galeri fiyatı yüzde 50 farklı: Otomobil bayilere vatandaşa 'yok' çekiyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Haziran ayında 80 bin 652 sıfır km otomobil ve hafif ticari araç satıldığını açıkladı. Bu satış rakamının 64 bin 134'ünü tek başına otomobiller oluşturuyor. Bazı bayilerin sıfır kilometre araç satın almak isteyen vatandaşlara “yok” çektiği bu dönemde 80 binden fazla aracın satılması, “Bu araçları kim aldı?” sorusunu akıllara getirdi. Yeni Şafak olarak sıfır arabaları kimlerin aldığının peşine düştük. İkinci el otomobil satış sitelerinde yer alan ilanlar, sıfır kilometre plakası takılmış ikinci el otomobillerin bayideki liste fiyatından nasıl daha pahalıya satıldığını ortaya koydu.

ARADA UÇURUM VAR

Vatandaşın bulamadığı araçlar, galerilerde çıktı. Bayi liste fiyatları ile galerilerdeki fiyatlar arasında uçurum var. Türkiye'de belli markaların en çok satılan modellerini inceledik. Renault Clio'nun liste fiyatı motor ve paket seçimine göre 390-528 bin lira arasında. 2022 model aynı otomobilin galerideki fiyatı ise 600 bin lira bandında. Renault Megane'ın liste fiyatı, yine motor ve donanım seçeneklerine göre 525-777 bin lira arasında değişiyor. 2022 model sıfır kilometre Megane galerilerde ise ortalama 810 bin liradan satılıyor.

700 BİN LİRAYA EGEA

Fiat'ın en çok satan Egea sedan modeli 451-663 bin lira arasında. Aynı otomobilin 2022 modeli galeride ise 720 bin liranın üzerinde. Ford Focus'un motor ve donanım paketleri çok fazla. Baz aldığımız TrendX 1.5 dizel otomatik 120 PS HB modelin liste fiyatı 776 bin lira. Aynı otomobil galeride 899 bin lira. Hafif ticaride birçok kişinin tercihi olan Ford Tourneo Courier'in liste fiyatı motor ve donanım seçeneğine göre 315-449 bin lira arasında değişiyor. 2022 model aynı hafif ticari galeride 550 bin liraya satışta.

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Lükste makas daha da açılıyor

Otomobil bayileriyle galeri arasındaki fiyat farkı lüks modellerde daha da genişliyor. Peugeot 2008 Türkiye’de çok tuttu. SUV modelin liste fiyatı motor ve paket seçimine göre 635-951 bin lira arasında. 2022 model 2008’in galerilerdeki ortalama fiyatı ise 1,2 milyon lira. Volkswagen Passat Türkiye’de en çok tutulan otomobillerden. Passat’ın liste fiyatı, motor ve donanım paketine göre 872 bin lira ile 1 milyon 860 bin lira arasında. 2022 Passat’ın galeri fiyatı ise 2,2 milyon TL bandında. BMW 3.20i’nin liste fiyatı 1 milyon 678 bin lira. Galeride ise 2,2 milyon lira bandında. Otomobilin 2 yaşındaki 2020 model spor paketine 3,5 milyon lira isteyen galeri bile var.