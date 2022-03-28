​Otomotiv yan sanayisi gözünü gelişmemiş ülkelere çevirdi: Elektrikliye geçemeyen ülkelerde fırsat var

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olağan Genel Kurul toplantısı, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam’ın ev sahipliğinde düzenlendi.

2022’DE ARAÇ ÜRETİMİ ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK

2021’de dünyada araç üretiminin artarken, Avrupa’da araç üretimi azaldığının altını çizen TAYSAD Başkanı, “Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi görünüyor. 2023’te ise dünyaya paralel yüzde 8’lik bir büyüme var. Uluslararası kurumların bu raporlarına baktığımızda, gelecek dönem için olumsuz tahminler üzerine Türkiye’nin 13’üncü sıradan 15’inci sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi öngörülmekte. Bunu güçlü iç pazarla aşabiliriz. İç pazarın hareketlendirilmesi, satışlarının artırılması ile gerilemenin önüne geçebiliriz” açıklamasını yaptı.

GELENEKSEL BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURABİLİR

Elektrikleşme konusunda da açıklamalarda bulunan Saydam, “Elektrikleşmenin faz farkından dolayı, bunu yapamayacak coğrafyaların da olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz farkıyla elektrikleşmenin daha sonra olacağı ülkelerde gerçekleşecek geleneksel araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım. Bu adımı atmak için de büyük bir ihtimal Türkiye’den değil, orada yerel üretim yapmaya hazır olmalıyız” diye konuştu.

Albert Saydam

TEDARİKÇİNİN PAYI YÜZDE 50 OLACAK

Otomotiv tedarik sanayisinin hem toplam ihracattan hem de otomotivden aldığı payın her geçen gün artışa geçtiğini vurgulayan Saydam, “Bu oran 2010’ların ortasında yüzde 34’lerdeyken, geçen sene yüzde 41 oldu. İlk iki aya baktığımızda ise yüzde 44’e çıktı. Otomotiv tedarik sanayii olarak yüzde 50 oranını yakalamayı hedefliyoruz. Tabii ki bu oranı araç ihracatının artışa geçtiği bir trendde yakalamak istiyoruz. Ortak bir gayemiz var; otomotiv sanayi ihracatının artması, Türkiye’nin ihracatının artması” değerlendirmesinde bulundu.

TAYSAD’ın stratejik planını açıklayan Saydam, “Türkiye’nin tasarım, tedarik ve teknoloji ile 2030 senesinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için de akıllı, çevreci ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Zafer Başar

Üretim sorunu Skoda’yı vurdu

Skoda dördüncü nesil Fabia Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Fabia, lansmana özel 379 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı. Lansmanı yapılan Fabia’nın toplantısında konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, arzdan kaynaklanan sorunlardan dolayı pazar hedeflerini yakalayamadıklarını belirtti.

YETERLİ ARAÇ ALAMIYORUZ

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin bulunamamasına yol açtığını belirten Zafer Başar “Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjonktür takip edilirdi. Ama hiçbir zaman pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SATIŞ HEDEFİ 6 BİNDEN 2500’E KADAR DÜŞTÜ

Skoda’nın 2022 hedeflerini de açıklayan Başar “2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor” şeklinde değerlendirdi.

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Mercedes Türkiye’den 1 milyar avro ihracat

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlarla kamyon ve şehirler arası otobüs pazarında liderliğini 2021 yılında da koruyan Mercedes-Benz Türk, 1 milyar avrodan fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine katkı sağladı. 2021 yılında 35. yaşını kutlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 300 bininci kamyonunu üreten şirket, söz konusu dönemde 22 binin üzerinde kamyon üreterek tarihinin en yüksek yıllık üretim rakamına ulaşarak başarısını taçlandırdı. Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz yıl ürettiği her 4 otobüsten 3’ünü ihraç ederken; ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç etti. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “54 yılda Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 1,3 milyar avroyu aşan markamız, geçen sene üretim, AR-GE ve hizmet ihracatı ile ülkemizin ekonomisine 1 milyar avronun üzerinde katkı sağladı” dedi

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EKONOMİ Oto yan sanayiinin tedariki Türkiye’den: Tedarikte yüzde 25 büyüdük