PTT eleman alıyor

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen 2017'de planlanan bin 750 personel alımında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam ederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/337 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulduğu anımsatıldı.

Şirketin personel alımlarında adayların mağdur edilmemesi için Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yoğun gayretleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilecek."

İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları il başmüdürlüklerine müracaatlarının gerektiği ifade edilen açıklamada, KHK'nin yayınlanma tarihinden itibaren 2018 ve sonraki tüm alımlarda düzenlenecek yeni mevzuatın geçerli olacağı ve bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.

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PTT BAŞVURU ŞARTLARI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için öğrenim şartını haiz olmak

Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

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