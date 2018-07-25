Rekor Atatürk Havalimanı'nın

2018 yılının ilk 6 ayında Atatürk Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı 32 milyon 558 bin 271 olarak belirlendi. Bu sayıyla listenin başına yerleşen Atatürk Havaalanı'nı iç ve dış hatlar olmak üzere, toplam 16 milyon 260 bin 256 yolcu sayısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. İstanbul’daki iki havalimanında ağırlanan toplam yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine oranla 5 milyon 501 bin 93 kişi artarken, bu yılın ilk 6 ayında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya ulaştı. 2017 yılında iç ve dış hatlar olmak üzere sadece Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 28 milyon 876 bin 193 olarak belirlendi. Sabiha Gökçen’de ise bu rakam 14 milyon 441 bin 241 oldu.

İSTANBUL'U ANKARA TAKİP ETTİ

Her yıl listenin başında yer alan İstanbul’u 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde takip eden şehirler ise Ankara, Antalya, İzmir gibi büyük şehirler oldu. Ankara ilk 6 aylık dönemde iç ve dış hat olmak üzere toplam 8 milyon 733 bin 87 yolcu ağırlarken, İzmir 6 milyon 461 bin 800, Antalya ise 11 milyon 808 bin 378 yolcu ağırladı. Türkiye genelindeki toplam sayıya bakıldığında da direkt transit dahil olmak üzere 97 milyon 693 bin 685 kişinin yolculuk ettiği saptandı.

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