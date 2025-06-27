Rüzgar enerjisi açık denizlere taştı: İlk kez 1,5 derece aşıldı, 73 milyon hanenin elektriğini karşılayacak

Geçen yıl dünya, şimdiye kadarki en sıcak yılını yaşadı. Küresel sıcaklık yıllık ortalamalara göre bazda ilk kez kritik 1,5 derece eşiğini aştı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede yenilenebilir enerji kaynakları arasında deniz üstü rüzgar enerjisi de geniş gelişim potansiyeli, daha yüksek kapasite faktörleri ve daha güçlü ekonomik etkisiyle öne çıkıyor.