Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,4 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Türkiye'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

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Haber Merkezi AA
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,4 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

  • Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.

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