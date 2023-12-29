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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat güzel haberi paylaştı: İhracatta yeni bir rekor daha geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat rakamlarına ilişkin güzel haberi paylaştı. Bakan Bolat, 2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini ve Türkiye'nin küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekorunu yenilediğini açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:58 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:37 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sosyal medya hesabı üzerinden ''Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçı ailemizle paylaşmak istiyoruz'' diyerek mesajına başlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2023 yılının ilk 9 ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.


Bakan Bolat, ilk 9 ayın sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini belirtirken Türkiye'nin küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekorunu yenilediğini de vurguladı.

Bakan Bolat'ın paylaşımı şu şekilde;

“Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) %1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi.” İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle.''





#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#İhracat
#2023 yılı ihracat
1 saat önce
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