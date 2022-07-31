Sosyal konutta gençlere de kontenjan: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak

Artan konut fiyatları konusunda çözüm ve projeler üreten hükümet, sosyal konut projesinin müjdesini vermek için geri sayımı başlattı. Projenin detaylarından bahseden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “81 ilde sosyal konut projesi yapacağız. Bu sosyal konut projesi ile vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olacak” diye konuştu.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERECEK

Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, projeyle birlikte hiç evi olmayanların, dar gelirlilerin aidat öder gibi ev sahibi olmasının önü açılacak. Proje özellikle toplu konut ihtiyacının had safhaya ulaştığı büyük şehirlerden başlayacak ve tüm Türkiye’yi kapsayacak. Kısa bir zaman içinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi beklenen projede, 20 yıla varan bir vade imkanı olacak ve ev sahipleri kura sistemiyle belirlenecek. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayı içinde açıklayacak.

ALT GELİR GRUBU FAYDALANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımız, gençlerimiz, emekli vatandaşlarımız, şehit ve gazi ailelerimiz ayrılan kontenjanla birlikte bu projeden istifade edebilecekler” dedi. Bunun yanında altyapılı arsaları da sürece dahil edeceklerini ifade eden Kurum, “Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu yatırım ve üretim istihdam seferberliğine katkı sağlayacak tesislerin yapımını değişik illerimizde gerçekleştiriyor olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımız, gerek konutlarımızdan gerek de arsalarımızdan yararlanabilecekler” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETLİ ALABİLECEK

Hayata geçecek projenin yaşayan bir proje olacağını ve vatandaşların yaşamlarını sürdüreceği yerler hakkında detaylı çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, “Bu projeye ilişkin gerek arazi yönetimi gerekse vatandaşlarımızın sosyal konutları talep ettiği alanlara ilişkin çalışmaları anbean yürüteceğiz. Projelerimizden hayata yeni atılan gençlerimiz de faydalanacaklar. Bununla ilgili kontenjanlarımız olacak. Bu çerçevede gençlerimiz kendilerinin talep ettiği alanlarda istifade edecekler” şeklinde konuştu. Bakan Kurum ayrıca, asgari ücretli çalışan ailelerin dahi alabileceği, erişebileceği şartlarda ve büyüklüklerde bu projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

İstihdama büyük katkı sağlayacak

Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sağlayacak projenin, aynı zamanda inşaat sektörünü canlandıracağı ve istihdama da büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kurum şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmeleri noktasında piyasaya bu dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız. Sosyal konut projemiz, istihdam konusunda da çok ciddi katkılar sağlayacak. Gerek inşaat malzemesi noktasında gerek çalışan noktasında lokomotif sektörümüz olan inşaat sektörünü canlandıracak adımları bu projeyle başlatmış olacağız.”

FOTOĞRAF 8 TOKİ'nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü. Komisyona yaptığı sunumda TOKİ tarafından \"herkes için konut\", \"insanca yaşam\" ve \"ekonomik olarak ulaşılabilir konut\" hedefi doğrultusunda bir milyon 100 bin konuta ulaşıldığını kaydeden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut, kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, tarım köy uygulamaları, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile tüm dünyanın örnek aldığı bir sosyal konut modeli ortaya konulduğunu dile getirdi. Bulut, dünyadaki salgın ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatının şehirlere kazandırıldığını, 137 bin konutun tesliminin yapıldığını ifade etti. Yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkileri ve mahalle konseptinin gözetildiğinin altını çizen Bulut, kaliteli üretime ağırlık verilerek konut projelerinin teknik ve tasarım açısından geliştirildiğini söyledi.<br><br>Bulut, konut üretiminde enerji verimliliği, iklim duyarlılığı ve ekolojik özellikli yapı malzemeleri kullanımına önem verdiklerini belirtti. 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor<br><br>Yıllık ortalama 50 bin olan konut ihale sayısını 2020'de 100 bin, 2021'de 80 bin konuta çıkardıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:<br><br>\"Halen 775 şantiyede toplam 144 bin konut, diğer bina ve donatıların inşaatı devam ediyor ve yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2021'de Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiş, 50 bin olan yıllık konut üretim miktarı da ortalama 71 bine çıkarılmıştır. Piyasadaki konut maliyetlerine bakılmaksızın vatandaşlarımızın konut alımlarını kolaylaştıracak yüzde 20 ve yüzde 30'lara varan sübvanseler yapılarak yüzde 10 peşinatla başlayan, 120, 180, hatta 240 aya varan vadelerle konut sahibi olmaları sağlandı. İdaremizden taksitle konut ve iş yeri satın alan vatandaşlarımıza 22 Mart-19 Nisan tarihleri arasında indirim kampanyası düzenlenerek, borç bakiyelerini peşin kapatanlara yüzde 22 oranında indirim yapılarak vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine olumlu cevaplar verildi.\" TOKİ'den her alanda yatırım<br><br>Kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binalarının ve sosyal donatıların yapımında da önemli projeler geliştirilerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Bulut, \"Bu kapsamda bin 389 okul, 269 hastane, 215 öğrenci yurdu, 22 üniversite binası, 997 spor salonu, 99 sağlık Ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 19 stadyum, 912 cami olmak üzere toplamda 26 bin 134 sosyal donatı rakamına ulaşılmıştır. Ayrıca 2021 yılında 875 şehit ailesi ve görev malulü vatandaşımıza 148,8 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırılırken, bu yıl kullandırılan faizsiz konut kredisi kişi başına 241 bin liraya yükseltilmiş ve ilk 5 ayda 275 vatandaşımıza 63 milyon liralık konut kredisi açılmıştır\" dedi. 179 bin konutun dönüşümü sağlandı<br><br>TOKİ Başkanı Ömer Bulut, deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için yapımı başlatılan ve kısa sürede büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilen konut projeleri ile vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için azami gayret gösterildiğini vurguladı. Bulut, Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da 40 bin konut ve köy evi, bin 900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatılar inşa edildiğini, bir kısmının da halen devam ettiğini söyledi. Afet yaşanan illerde konutların teslimlerinin etaplar halinde devam ettiğini belirten Bulut, yıl sonuna kadar afet konutlarının hepsinin teslim edileceğini bildirdi. TOKİ tarafından 179 bin konutun dönüşümünün sağlandığını, 45 ilde 108 proje yürütüldüğünü aktaran Bulut, yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini aktardı. Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konut, 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıların tamamlanması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bulut, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesi ve 66 bin konutun da satış sözleşmesinin yapıldığını belirtti. Bulut, \"20 yılda sosyal konut üretiminde başlattığımız kampanyalar gibi, vatandaşlarımızın alım güçlerini dikkate alarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İl ve ilçelerimizde binlerce konut üretmeye, vatandaşlarımıza yuva kurmaya, kentsel dönüşümlerle şehirlerimizi yenilmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.<br><br>Toplantıda TOKİ'nin 2019-2020 yılı hesapları ibra edildi. TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların alım güçleri dikkate alınarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını açıkladı.

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